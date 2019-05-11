Футбол
«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел из РПЛКоммерсантъ 09:04
Александр Зотов
Валерий Кичин
|12′
|31′
Виктор Классон
|36′
Юрий Газинский
Михаил Комков
Арсен Хубулов
|46′
|51′
Маурисио Перейра
|66′
Ари
Иван Игнатьев
|71′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
Арсен Хубулов
|75′
Али Гаджибеков
Александр Кутьин
|76′
|78′
Иван Игнатьев
|79′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
|87′
Магомед Сулейманов
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
1
Нестеренко
3
Ятченко
48
Кутьин
23
Сарр
94
Данченко
5
Комолов
2
Кичин
8
Огуде
14
Семакин
78
Хубулов
9
Соболев
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
77
Каборе
14
Ольссон
93
Сулейманов
85
Игнатьев
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
В следующем туре 19 мая «Енисей» примет московское «Динамо», а «Краснодар» в этот же день проведет гостевой матч с тульским «Арсеналом». Вчера из РПЛ вылетел махачкалинский «Анжи». Они проиграли «Арсеналу» со счетом 0:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Энергетика
Мозырский НПЗ приступил к переработке качественной нефти
Белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) начал переработку качественной нефти, предприятие повышает производственную нагрузку до оптимальной.
Обновлено в 09:05
Культура
Фестиваль «Традиции Святой Руси» проходит в «Вятском посаде»
Мероприятие проходит в Духовно-православном центре «Вятский Посад».
Обновлено в 03:54
Происшествия
Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений
В медицинских службах сообщили, что продолжается работа по опознанию погибших, проводится генетическая экспертиза.
Обновлено в 09:23
Авто
Названы лучшие автомобили для такси
Хорошо подготовлен к российским реалиям и седан Volkswagen Polo, который получил аккумулятор увеличенной мощности, бачок омывателя объемом 5,5 литров и множество дополнительных пакетов опций.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Медведь украл продукты из машины охотников на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково.
Обновлено в 04:06
Здоровье
Более половины россиян живут с лишним весом
Более половины населения России (около 55%) живут с избыточной массой тела, и 25% из них страдают от ожирения.
Обновлено в 08:03
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу
Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.
Обновлено в 10:11
Общество
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии
Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Экс-жена отца Меган Маркл посоветовала не допускать его к ребенку
Экс-супруга отца герцогини Сассекской Рослин считает его «ужасным» родителем.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Политика
План Зеленского на первые сто дней срока почти готов, заявил советник
План действий Владимира Зеленского в первые 100 дней на посту президента Украины готов на 95%, заявил его советник, экс-министр финансов Александр Данилюк.
Обновлено в 05:29
Политика
Лукашенко понравилась реакция Путина на загрязнение «Дружбы»
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко понравилась реакция российского лидера Владимира Путина на ситуацию с поступлением некачественной российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено в 07:51
Политика
Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу в Виргинии
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил «РИА Новости» ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 09:31
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
Компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:43
Хоккей
Кручинин вернулся в челябинский «Трактор»
Нападающий Алексей Кручинин, выступавший за петербургский СКА, подписал контракт на один сезон с "Трактором", сообщается на официальном сайте челябинского хоккейного клуба.
Обновлено в 09:02
Общество
Соболь боится признать, что ее муж — некрофил
Обновлено в 06:05
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Индия отвергает опасность для МКС из-за обломков сбитого спутника
Большая часть обломков, которые остались на орбите после испытаний Индией собственного космического оружия, рассеялась, сообщил глава индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Сатиш Редди.
Обновлено в 08:53
Общество
В Москве стартовал международный мотопробег
В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Сель повредил более 100 домов в Дагестане
Отмечается, что в результате стихии обошлось без жертв и пострадавших. При этом было частично повреждено 111 домов.
Обновлено в 08:57
Культура
Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище
«Похоронили рядом с женой на Митинском кладбище», — уточнила собеседница агентства. Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет.
Обновлено в 08:40