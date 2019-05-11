Футбол

«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел из РПЛКоммерсантъ 09:04

Енисей — Краснодар
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Александр Зотов
Валерий Кичин
12′
31′
Виктор Классон
36′
Юрий Газинский
Михаил Комков
Арсен Хубулов
46′
51′
Маурисио Перейра
66′
Ари
Иван Игнатьев
71′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
Арсен Хубулов
75′
Али Гаджибеков
Александр Кутьин
76′
78′
Иван Игнатьев
79′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
87′
Магомед Сулейманов
В следующем туре 19 мая «Енисей» примет московское «Динамо», а «Краснодар» в этот же день проведет гостевой матч с тульским «Арсеналом». Вчера из РПЛ вылетел махачкалинский «Анжи». Они проиграли «Арсеналу» со счетом 0:1.
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