«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел из РПЛКоммерсантъ 09:04

В следующем туре 19 мая «Енисей» примет московское «Динамо», а «Краснодар» в этот же день проведет гостевой матч с тульским «Арсеналом». Вчера из РПЛ вылетел махачкалинский «Анжи». Они проиграли «Арсеналу» со счетом 0:1.

«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел из РПЛ

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