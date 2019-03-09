Футбол

«Енисей» прилетел в Самару на матч с «Крыльями Советов» без бутсСамарская газета вчера в 13:34

Как сообщил пресс-секретарь «Енисея» Станислав Меркис, из-за того, что форму и бутсы отправили не прямым рейсом, а через Москву «Аэрофлотом», они еще не долетели до Самары. Прилетели в Самару, «Аэрофлот» не довез багаж по маршруту Сочи-Москва-Самара.
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Аленичев: «Отсутствие Соболева и Гаджибекова для нас потеря»

Soccer.ru05:08

«Енисей» получит потерянную форму и бутсы рано утром

Газета.Ruвчера в 19:47

«Енисей» получит потерянную форму для матча с «Крыльями» рано утром

Sports.ruвчера в 16:38

«Енисей» вернет форму и бутсы завтра утром

Спорт-Экспрессвчера в 14:10

«Енисей» лишился формы по прилету в Самару

Sportbox.RUвчера в 12:47

«Енисей» вернёт потерянную форму и бутсы для матча с «Крыльями» рано утром

Чемпионатвчера в 18:50

Багаж «Енисея» потерялся по пути в Самару. Завтра команда играет с «Крыльями Советов»

Sport24.ruвчера в 12:11
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Кино

Народный артист СССР Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет

Обновлено в 05:35
Транспорт

Аэропорт Пулково закрыли из-за непогоды

В Санкт-Петербурге из-за метели и сильного ветра для взлета и приема авиалайнеров закрыт аэропорт Пулково.
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Происшествия

Порядка 90 человек пострадали при столкновении парома с китом в Японии

Порядка 90 человек пострадали при столкновении парома с китом в Японии, сообщает агентство Kyodo. Паром выполнял рейс Ниигата — остров Садо.
Обновлено в 05:12
Происшествия

«Ъ» узнал причину задержания экс-замглавы Росгеологии

Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был задержан по делу о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия

Драка со стрельбой произошла в кафе в Подмосковье

Конфликт, переросший в драку со стрельбой, произошел в ночь на субботу в одном из кафе Домодедовского района, в результате пострадали три человека.
Обновлено в 02:25
Спорт

Фигуристка Константинова завоевала бронзу на Универсиаде

Российская фигуристка Станислава Константинова завоевала бронзовую медаль в одиночном турнире на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:03
Политика

Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему

Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу из-за атаки на энергосистему страны, в результате которой произошло масштабное отключение электричества.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Участник войны в Донбассе предложил «вернуть» Крым, продав его США

Если украинские власти выделят ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму, а те продадут их США, то Киев сможет вернуть полуостров себе.
Обновлено в 03:49
Общество

Местонахождение «сокровищ Третьего рейха» раскрыли в Германии

В Германии обнародовали дневник немецкого офицера Эгона Олленхауэра, в котором говорится, где в Польше спрятаны сокровища Третьего рейха.
Обновлено в 02:20
Общество

Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством

В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков

Россия завершает разработку новых турбовальных двигателей (ТВД) ВК-800 для легких самолетов вертолетов грузоподъемностью 1–1,5 т. Об этом сообщил ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов.
Обновлено вчера в 19:04
Общество

Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик

Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Приморское шоссе в Петербурге перекрыли из-за массового ДТП

Приморское шоссе в Санкт-Петербурге перекрыли в субботу из-за массового ДТП с участием около десяти автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:20
Футбол

Гвардиола может сменить Аллегри в «Ювентусе»

Обновлено в 02:50
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы

В Санкт-Петербурге в связи с возможным повышением уровня воды в реке Неве до опасных значений было принято решение закрыть затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС).
Обновлено в 02:24
Происшествия

Сильный ветер валит заборы и деревья в Петербурге

В Сестрорецке упавшая сосна перегородила дорогу. Еще одно дерево упало в Парголово. А в переулке Матвеева ветер "уронил" забор.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Мужчина скончался во время конкурса по поеданию блинов во Владимире

Пока нельзя достоверно сказать, умер мужчина от того, что подавился блином или от иных причин.
Обновлено в 05:26
Общество

9 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года

Обновлено в 04:13
Происшествия

В Краснодаре воспитательница детсада забыла ребенка на улице

В Краснодаре воспитательница из частного детского сада во время прогулки забыла полуторагодовалого ребенка на улице.
Обновлено в 04:50
Политика

Глава Европарламента допустил перенос сроков Brexit

До Brexit остались считанные дни, но в Европарламенте считают, что прощание Соединенного Королевства с Евросоюзом может быть перенесено на июль.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Землетрясение произошло в Кемеровской области возле Новокузнецка

Обновлено в 05:28
Армия и оружие

NPR: КНДР готовится к запуску ракеты

Обновлено в 03:05
Политика

Евросоюз вводит визы для граждан США

Европейский союз введёт визы для американских граждан с 2021 года. В настоящее время американцы могут на 90 дней приезжать в Европу без виз.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400

Обновлено вчера в 16:12
Общество

«Желтые жилеты» заблокировали мост у Эйфелевой башни

Манифестанты из числа "желтых жилетов" заблокировали в субботу в Париже мост Йена, ведущий через Сену к Эйфелевой башне.
Обновлено в 05:25
Единоборства

Макгрегор в церкви отработал наказание за нападение на автобус Хабиба

Обновлено в 02:48
Происшествия

Пациент в пражской клинике открыл стрельбу в больничной палате

Двое больных в клинике "На Виноградах" в Праге получили ранения, когда по ним открыл огонь находившийся с ними в палате третий постельный больной.
Обновлено в 02:39
Общество

Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание

Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Путин поручил создать музейные комплексы в четырех регионах РФ

Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству и регионам открыть культурно-образовательные и музейные комплексы в Калининграде, Кемерове, Севастополе, Владивостоке.
Обновлено в 05:33
Политика

На Украине ждут усиления присутствия НАТО в Черном море

Украина ожидает усиления военного присутствия НАТО в черноморском регионе и восстановления комиссии Украина-НАТО на уровне министров, заявила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в США на встрече с заместителем помощника президента США, директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл.
Обновлено в 04:54
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