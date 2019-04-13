Футбол

«Енисей» представил состав на матч с «Уфой» в стиле «Игры престолов»Спорт-Экспресс 03:30

Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Уфы" на матч 23-го тура чемпионата России. Отметим, что красноярская команда представила в своем Твиттере состав в стиле сериала "Игра престолов".
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Игроков «Енисея» представили в образе героев «Игры престолов»

Московский Комсомолец04:42

Названы стартовые составы на матч «Енисей» — «Уфа»

Sport24.ru03:31

Объявлены составы «Енисея» и «Уфы» на матч чемпионата России

Газета.Ru03:41

Карасев вернулся и на 5-й минуте матча назначил пенальти, который не забили

Спорт-Экспресс04:39

Игроки «Енисея» предстали в образе героев «Игры престолов» в стартовом составе на матч РПЛ

Матч ТВ03:43

«Енисей» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат03:25

«Енисей» использовал фото героев «Игры престолов» в составе на игру с «Уфой»

Sports.ru04:29
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42-летняя Дана Борисова увеличила губы

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Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта

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СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
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Технологии

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Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено вчера в 14:59
Политика

10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018

«Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
Обновлено вчера в 18:58
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Действующий президент Украины Петр Порошенко надеется, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским пройдут на стадионе 14 апреля.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа

Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал отца-должника судебным приставам

В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили об интересном инциденте: двухлетний ребенок "сдал" отца-алиментщика, спрятавшегося под кроватью, судебным приставам.
Обновлено вчера в 06:19
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Автоспорт

Пилот «Мерседес» Боттас выиграл квалификацию «Гран–при Китая»

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас с результатом 1 мин 31,547 сек. в третьем сегменте выиграл квалификацию «Гран-при Китая».
Обновлено в 04:20
Политика

Эстония объяснила недопуск «Седова» в Таллин

Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и зайти в Таллин из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на борту.
Обновлено 11 апреля в 10:16
Авто

Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади

Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 06:41
Гаджеты

В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Обновлено вчера в 14:26
Политика

Помпео: Россия «вмешивается» в дела Венесуэлы

Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Российская Федерация «вмешалась» во внутренние дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 01:10
Авто

Mitsubishi представила «заряженный» пикап L200 для ралли

Японская компания доработала пикап Mitsubishi L200 для участия в австралийской серии гонок ECB SuperUtes.
Обновлено в 03:21
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Экономика

Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 06:01
Армия и оружие

Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТО

Обновлено в 03:50
Политика

Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за транзита белорусской продукции

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь так называемые «серые» схемы транзита белорусской животноводческой продукции через Россию.
Обновлено вчера в 12:43
Единоборства

Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой

Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего

Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие

В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено в 03:55
Спорт

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
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Венгерская дизайн-студия X-Tomi Design, специализирующаяся на создании виртуальных рендеров автомобилей, представила собственное видение пикап-версии автомобиля Lada Granta Cross, продающегося на российском авторынке.
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Хоккей

Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ

Рассмотрение дела назначено на 14 апреля, игрок может быть дисквалифицирован на несколько игр.
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Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека

По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
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Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров

В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
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Музыка

Дочь Алсу вышла в финал проекта «Голос. Дети»

Многих зрителей впечатлило выступление дочери Алсу. Микелла Абрамова в свои 10 лет представила номер в образе монашки.
Обновлено в 00:46
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