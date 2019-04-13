«Енисей» представил состав на матч с «Уфой» в стиле «Игры престолов»Спорт-Экспресс 03:30

Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Уфы" на матч 23-го тура чемпионата России. Отметим, что красноярская команда представила в своем Твиттере состав в стиле сериала "Игра престолов".

«Енисей» представил состав на матч с «Уфой» в стиле «Игры престолов»

Спорт Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.

Происшествия На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.

Политика 10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018 «Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.

Политика Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля Действующий президент Украины Петр Порошенко надеется, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским пройдут на стадионе 14 апреля.

Шоу-бизнес Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.

Происшествия Двухлетний мальчик выдал отца-должника судебным приставам В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили об интересном инциденте: двухлетний ребенок "сдал" отца-алиментщика, спрятавшегося под кроватью, судебным приставам.

Общество В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.

Автоспорт Пилот «Мерседес» Боттас выиграл квалификацию «Гран–при Китая» Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас с результатом 1 мин 31,547 сек. в третьем сегменте выиграл квалификацию «Гран-при Китая».

Политика Эстония объяснила недопуск «Седова» в Таллин Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и зайти в Таллин из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на борту.

Авто Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.

Политика Помпео: Россия «вмешивается» в дела Венесуэлы Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Российская Федерация «вмешалась» во внутренние дела Венесуэлы «без права на это».

Авто Mitsubishi представила «заряженный» пикап L200 для ралли Японская компания доработала пикап Mitsubishi L200 для участия в австралийской серии гонок ECB SuperUtes.

Экономика Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

Экономика Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.

Политика Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за транзита белорусской продукции Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь так называемые «серые» схемы транзита белорусской животноводческой продукции через Россию.

Единоборства Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.

Армия и оружие В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.

Спорт Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.

Авто Пикап Lada Granta Cross – опубликован первый рендер Венгерская дизайн-студия X-Tomi Design, специализирующаяся на создании виртуальных рендеров автомобилей, представила собственное видение пикап-версии автомобиля Lada Granta Cross, продающегося на российском авторынке.

Хоккей Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ Рассмотрение дела назначено на 14 апреля, игрок может быть дисквалифицирован на несколько игр.

Происшествия Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".

Происшествия В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".