Футбол
«Енисей» представил состав на матч с «Уфой» в стиле «Игры престолов»Спорт-Экспресс 03:30
Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Уфы" на матч 23-го тура чемпионата России. Отметим, что красноярская команда представила в своем Твиттере состав в стиле сериала "Игра престолов".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Шоу-бизнес
42-летняя Дана Борисова увеличила губы
Обновлено вчера в 11:54
Спорт
Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта
Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено вчера в 14:59
Политика
10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018
«Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
Обновлено вчера в 18:58
Политика
Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля
Действующий президент Украины Петр Порошенко надеется, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским пройдут на стадионе 14 апреля.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа
Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал отца-должника судебным приставам
В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили об интересном инциденте: двухлетний ребенок "сдал" отца-алиментщика, спрятавшегося под кроватью, судебным приставам.
Обновлено вчера в 06:19
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Автоспорт
Пилот «Мерседес» Боттас выиграл квалификацию «Гран–при Китая»
Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас с результатом 1 мин 31,547 сек. в третьем сегменте выиграл квалификацию «Гран-при Китая».
Обновлено в 04:20
Политика
Эстония объяснила недопуск «Седова» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и зайти в Таллин из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на борту.
Обновлено 11 апреля в 10:16
Авто
Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади
Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 06:41
Гаджеты
В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Помпео: Россия «вмешивается» в дела Венесуэлы
Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Российская Федерация «вмешалась» во внутренние дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 01:10
Авто
Mitsubishi представила «заряженный» пикап L200 для ралли
Японская компания доработала пикап Mitsubishi L200 для участия в австралийской серии гонок ECB SuperUtes.
Обновлено в 03:21
Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Экономика
Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о рекордном росте заработных плат россиян на 6,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление министра на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Россельхознадзор обратился в ФСБ из-за транзита белорусской продукции
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь так называемые «серые» схемы транзита белорусской животноводческой продукции через Россию.
Обновлено вчера в 12:43
Единоборства
Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой
Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего
Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие
В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено в 03:55
Спорт
Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Авто
Пикап Lada Granta Cross – опубликован первый рендер
Венгерская дизайн-студия X-Tomi Design, специализирующаяся на создании виртуальных рендеров автомобилей, представила собственное видение пикап-версии автомобиля Lada Granta Cross, продающегося на российском авторынке.
Обновлено в 00:43
Хоккей
Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ
Рассмотрение дела назначено на 14 апреля, игрок может быть дисквалифицирован на несколько игр.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека
По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров
В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Музыка
Дочь Алсу вышла в финал проекта «Голос. Дети»
Многих зрителей впечатлило выступление дочери Алсу. Микелла Абрамова в свои 10 лет представила номер в образе монашки.
Обновлено в 00:46