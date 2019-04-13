«Енисей» представил состав на матч с «Уфой» в стиле «Игры престолов»Спорт-Экспресс 03:30

Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Уфы" на матч 23-го тура чемпионата России. Отметим, что красноярская команда представила в своем Твиттере состав в стиле сериала "Игра престолов".

«Енисей» представил состав на матч с «Уфой» в стиле «Игры престолов»

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