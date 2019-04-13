Футбол

«Енисей» представил состав на матч с «Уфой» в стиле «Игры престолов»Спорт-Экспресс 03:30

Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Уфы" на матч 23-го тура чемпионата России. Отметим, что красноярская команда представила в своем Твиттере состав в стиле сериала "Игра престолов".
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Игроки «Енисея» предстали в образе героев «Игры престолов» в стартовом составе на матч РПЛ

Матч ТВ03:43

Объявлены составы «Енисея» и «Уфы» на матч чемпионата России

Газета.Ru03:41

Названы стартовые составы на матч «Енисей» — «Уфа»

Sport24.ru03:31

«Енисей» представил состав на матч с «Уфой» в стиле «Игры престолов»

Спорт-Экспресс03:30

«Енисей» — «Уфа»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат03:25
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Глава «новой церкви» Украины назвал «гением» Бандеру

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко назвал Степана Бандеру "гением украинского национального духа".
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Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас стал лучшим в квалификации на третьем этапе "Формулы-1" - Гран-при Китая, проходящем в Шанхае.
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СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
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Общество

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Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
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В контроллерах виртуальной реальности от Facebook нашли послания от масонов

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Космос

NASA подвело итоги эксперимента близнецов

Скотт Келли провел примерно год на борту Международной космической станции (МКС), в то время как его брат оставался на Земле: NASA посмотрело, как пребывание в космосе сказалось на теле астронавта.
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Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения домов в Рио-де-Жанейро

В районе Музема в Рио-де-Жанейро в результате обрушения двух жилых домов погибли два человека, еще восемь пострадали.
Обновлено вчера в 13:13
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры. Снова

В конце прошлой недели «Карнавал» уже эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 03:23
Спорт

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
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Авто

СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
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Гусев и Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ

Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в ближайшее время перейдут в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.
Обновлено в 01:30
Общество

Почему в Севастополе закрывается космический центр Шкаплерова

Аэрокосмический центр имени героя России Антона Шкаплерова в Севастополе закрывается, чтобы через год открыться в новом помещении, предоставленном городом.
Обновлено вчера в 12:15
Хоккей

Кубок «Роснефти». Почему «Авангард» проиграет финал плей-офф

В финале Кубка Гагарина омский «Авангард» сыграет с ЦСКА.
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Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
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Помпео заявил, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что она якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это».
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Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты

В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
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Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

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Названы 10 самых дорогих квартир в Центральной России

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Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
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Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
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Названа сумма, в которую обойдется юбилейный банкет Аллы Пугачевой

Как ресурсу уточнили в заведении, ожидаются 150 гостей. Общая сумма затрат на торжество - более миллиона рублей.
Обновлено вчера в 12:30
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Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США

Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
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