Футбол
«Енисей» представил состав на матч с «Уфой» в стиле «Игры престолов»Спорт-Экспресс 03:30
Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Уфы" на матч 23-го тура чемпионата России. Отметим, что красноярская команда представила в своем Твиттере состав в стиле сериала "Игра престолов".
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Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Обновлено в 01:01
Политика
Глава «новой церкви» Украины назвал «гением» Бандеру
Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко назвал Степана Бандеру "гением украинского национального духа".
Обновлено в 02:23
Автоспорт
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал 11-м
Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас стал лучшим в квалификации на третьем этапе "Формулы-1" - Гран-при Китая, проходящем в Шанхае.
Обновлено в 03:28
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Обновлено в 00:33
Экономика
Греция намерена досрочно погасить половину долга перед МВФ
Правительство Греции намерено заключить соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о досрочном погашении около половины суммы кредитов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в МВФ.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg
Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Обновлено вчера в 11:33
Космос
NASA подвело итоги эксперимента близнецов
Скотт Келли провел примерно год на борту Международной космической станции (МКС), в то время как его брат оставался на Земле: NASA посмотрело, как пребывание в космосе сказалось на теле астронавта.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения домов в Рио-де-Жанейро
В районе Музема в Рио-де-Жанейро в результате обрушения двух жилых домов погибли два человека, еще восемь пострадали.
Обновлено вчера в 13:13
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца
Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры. Снова
В конце прошлой недели «Карнавал» уже эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 03:23
Спорт
Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»
Обновлено вчера в 21:44
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Хоккей
Гусев и Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ
Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в ближайшее время перейдут в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.
Обновлено в 01:30
Общество
Почему в Севастополе закрывается космический центр Шкаплерова
Аэрокосмический центр имени героя России Антона Шкаплерова в Севастополе закрывается, чтобы через год открыться в новом помещении, предоставленном городом.
Обновлено вчера в 12:15
Хоккей
Кубок «Роснефти». Почему «Авангард» проиграет финал плей-офф
В финале Кубка Гагарина омский «Авангард» сыграет с ЦСКА.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Помпео заявил, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что она якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 00:33
Общество
Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты
В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Названы 10 самых дорогих квартир в Центральной России
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Названа сумма, в которую обойдется юбилейный банкет Аллы Пугачевой
Как ресурсу уточнили в заведении, ожидаются 150 гостей. Общая сумма затрат на торжество - более миллиона рублей.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США
Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23