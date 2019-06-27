Футбол

«Енисей» представил новую форму на сезон видеороликом с супергероямиSport24.ru 05:05

«Енисей» представил новую официальную форму от компании Nike. В первенстве Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 красноярская команда будет выступать в красных и черных цветах. Клуб показал новую экипировку в видеоролике с супергероями.
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«Енисей» презентовал новую форму на следующий сезон, представив видеоролик с супергероями

Советский спорт06:54

«Енисей» представил новую форму на сезон видеороликом с супергероями

Sport24.ru05:05

«Енисей» представил форму на сезон-2019/20

Чемпионат03:22

«Енисей» представил новую форму на следующий сезон

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«Супергерои со всех миров объединились». «Енисей» презентовал новую форму двухминутным роликом

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Герои кинокомиксов приняли участие в представлении новой формы «Енисея»

Матч ТВ05:21

Супергерои со всех миров объединились, чтобы вернуть «Енисей» в РПЛ. Поможет?

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