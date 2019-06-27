«Енисей» представил новую форму на сезон видеороликом с супергероямиSport24.ru 05:05

«Енисей» представил новую официальную форму от компании Nike. В первенстве Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 красноярская команда будет выступать в красных и черных цветах. Клуб показал новую экипировку в видеоролике с супергероями.

«Енисей» представил новую форму на сезон видеороликом с супергероями

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