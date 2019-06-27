Футбол
«Енисей» представил новую форму на сезон видеороликом с супергероямиSport24.ru 05:05
«Енисей» представил новую официальную форму от компании Nike. В первенстве Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 красноярская команда будет выступать в красных и черных цветах. Клуб показал новую экипировку в видеоролике с супергероями.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон
Общество
Названы самые безопасные и опасные для путешествий регионы РФ
Интересно, что Москву и Краснодарский край респонденты называли как самыми безопасными для путешествий регионами, так и, наоборот, наиболее опасными.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Самолет Air India вынужденно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе
Самолет индийской авиакомпании Air India, выполнявший рейс по маршруту Мумбаи-Ньюарк (США), совершил вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед из-за сообщения о бомбе, говорится в сообщении авиакомпании в ее аккаунте в Twitter.
Обновлено в 05:48
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Политика
Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении власти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении власти и госсимволов не нуждается в изменениях.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Почему загорелся Ан-24 в Бурятии
Первая крупная авиакатастрофа произошла в 1965 году в аэропорту Ханты-Мансийска, когда самолет при посадке задел стойкой шасси снежный бруствер, и-за чего произошло отделение плоскости крыла с двигателем и весь самолет сгорел.
Обновлено в 08:18
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
Обновлено в 08:01
Политика
ЕС на полгода продлил экономические санкции против РФ
Совет ЕС официально продлил антироссийские экономические санкции до 31 января следующего года.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В России создали кассетные мины, различающие людей и животных
Специалисты концерна "Техмаш" разработали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:15
Политика
Украинцы рассказали, кого хотят видеть следующим премьером
Украинцы рассказали, кого они хотят видеть следующим премьер-министром страны.
Обновлено в 06:07
Общество
Медведев: работа по повышению доступности детских садов продолжится
Российские власти продолжат работу над повышением доступности детских садов, в том числе для детей младше трех лет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства в четверг.
Обновлено в 05:47
Происшествия
На Багамах девушка погибла после нападения трёх акул
Обновлено в 06:13
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Авто
Самый дорогой Ferrari 250 GTO признали произведением искусства
Итальянский суд постановил причислить Ferrari 250 GTO к произведениям искусства. Это решение означает, что модель не подлежит копированию.
Обновлено в 06:35
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Общество
Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волю
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Алена Водонаева и Алексей Косинус подали на развод
Через месяц модель Алена Водонаева официально станет свободной женщиной.
Обновлено в 06:04
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Армия и оружие
Пользователей Сети удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Британское издание Daily Mail опубликовало статью о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
Обновлено в 01:50
Общество
Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей
Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trust, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.
Обновлено в 04:22
Технологии
Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз
По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».
Обновлено в 08:03
Авто
Яндекс начнет продавать бортовые компьютеры офлайн
«Яндекс» начинает продавать свои бортовые компьютеры в розничных магазинах МТС.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Здоровье
Прямая линия дотянулась до саратовского здравоохранения
Все возникающие проблемы точечно отрабатываются министерством здравоохранения.
Обновлено 25 июня в 08:25
Авто
Культовый Mitsubishi Lancer Evolution будет возрожден
Компания Mitsubishi анонсировала свои планы по возрождению легендарного седана Lancer Evolution.
Обновлено в 01:37
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер 25 июня в возрасте 47 лет от остановки сердца.
Обновлено вчера в 18:59