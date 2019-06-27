Футбол
«Енисей» представил новую форму на сезон видеороликом с супергероямиSport24.ru 05:05
«Енисей» представил новую официальную форму от компании Nike. В первенстве Футбольной национальной лиги сезона-2019/20 красноярская команда будет выступать в красных и черных цветах. Клуб показал новую экипировку в видеоролике с супергероями.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Общество
75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля
«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, подводя итоги встречи глав оборонных ведомств альянса заявил, что они утвердили военно-космическую концепцию НАТО.
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Появилось приложение, раздевающее девушек на фотографиях
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Культовый Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault
Планируется продолжить богатую историю моделей Lancer Evolution, начатую с выпуском модели первого поколения в 1992 году, с выпусклм четырехдверного седана или пятидверного хэтчбека.
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Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
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Церемония прощания с актриса театра и кино, театральным режиссером Аллой Покровской прошла в МХТ имени Чехова.
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Звезды «Игры престолов» пришли в ужас от себя в первом сезоне
Финальный сезон «Игры престолов» выходил на канале HBO с 14 апреля по 20 мая.
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Здоровье
Голикова рассказала о производстве лекарств для паллиативной помощи
Лекарственные формы, необходимые для паллиативной помощи взрослым и детям, будут полностью производиться в России к 2023 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив
Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.
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Онищенко назвал Меркель «трудным пациентом»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, работающих с немецким канцлером Ангелой Меркель.
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В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
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Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны
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Футбол
Сарри заявил, что выкуривает 60 сигарет в день
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
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Транспорт
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Обновлено 25 июня в 22:24
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия
На строительном рынке Волгограда загорелся склад
Обновлено в 09:23
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
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Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46