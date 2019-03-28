Футбол
«Енисей» подписал настоящие контракты с детьми с диагнозом ДЦПТВ-Енисей 01:09
В официальной группе красноярского ФК «Енисей» рассказали о том, что руководство клуба подписало контракт с двумя мальчиками с диагнозом ДЦП. Никита и Тимофей Егоровы мечтают стать профессиональными футболистами. Сотрудники футбольного «Енисея» решили исполнить их мечту.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Хоккей
Куликов номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
Российский защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов номинирован клубом на приз «Билл Мастертон Трофи», информирует официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Музыка
Джоанна Стингрей: главный герой фильма «Лето» не справился с ролью
Актер Тео Ю, исполнивший роль Виктора Цоя в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова, не смог передать ту энергию, которой обладал сам музыкант.
Обновлено вчера в 10:23
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено 27 марта в 18:04
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтракт
Компания обещает вложить в РФ 20 млрд руб. "Тойота Мотор" подала заявку на заключение СПИК в Минпромторг, рассказали источники "Ъ" и подтвердили в Toyota.
Обновлено вчера в 18:24
Технологии
В Петербурге откроется кофейня, управляемая искусственным интеллектом
Возможно, что кофейни сети откроются также и в Москве. Искусственный интеллект будет сам анализировать продажи и совершенствовать сервис.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Суд назвал дату вынесения приговора Бутиной
Определена дата вынесения приговора россиянке Марии Бутиной, заявила председательствующая на этом процессе судья Таня Чаткэн.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Зампред правительства Хабаровского края уволилась
Собственное увольнение заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина подтвердила в разговоре с корреспондентом transsibinfo.
Обновлено в 00:28
Авто
Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России
Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
Нетаньяху приказал направить подкрепление на границу с сектором Газа
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя премьер-министра Израиля Офира Гендельмана.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти
В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Авто
В России стартовали продажи новой Honda Pilot
Обновлено в 01:12
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие
На Украине создали электромагнитное оружие
Официальный представитель пресс-службы компании «Спецтехноэкспорт», которая входит в состав ГК «Укроборонпром» сообщил, что в стране создано новое электромагнитное оружие.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Тимошенко не намерена собирать майдан в случае поражения на выборах
В случае поражения на президентских выборах Юлия Тимошенко не намерена устраивать переворот.
Обновлено в 00:31
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено вчера в 17:17
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА в матче финала Западной конференции
Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над питерским СКА со счетом 2:1 в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — финала Западной конференции.
Обновлено вчера в 15:57
Наука
Тысячи волонтеров захотели провести 60 дней в кровати за $19 тысяч
Аэрокосмическое агентство НАСА совместно с Европейским космическим агентством ищут добровольцев, которые готовы провести в кровати 60 дней.
Обновлено вчера в 22:03
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Здоровье
ВИЧ-инфицированный впервые стал донором почки в США
Как сообщил университет Джона Хопкинса в Балтиморе, впервые в истории хирурги перенесли почку одного ВИЧ-инфицированного другому.
Обновлено в 01:18
Футбол
Гендиректор «Реала» встретился с агентом Пьянича и Йовича
Гендиректор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес на клубной базе провел встречу с футбольным агентом Фали Рамадани, представляющим интересы полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Новый российский самолет Ил-112В получил разрешение на полет
Обратим внимание, что новый отечественный военно-транспортный самолет Ил-112В является первым летательным аппаратом этого класса, полностью созданным с нуля в России.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика
Власти отложили реформу пенсионных накоплений
Администрация президента (АП) попросила отложить на неопределенный срок внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК).
Обновлено вчера в 19:05
Общество
OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»
Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек
Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 07:43
Политика
Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов
Жителей арктических районов Якутии освободят от налогов. Об этом в пятницу сообщил в своем Twitter глава республики Айсен Николаев.
Обновлено в 00:38