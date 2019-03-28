Футбол
«Енисей» подписал контракты с двумя детьми с ДЦПSport24.ru 09:54
«Енисей» подписал контракты с двумя болельщиками клуба с детским церебральным параличом (ДЦП). Двух мальчишек зовут Никита и Тимофей Егоровы.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Кино
Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева
Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Чиновники отделения ПФР по Дагестану стали фигурантами уголовного дела
В Дагестане открыто уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, фигурантами которого являются должностные лица отделения Пенсионного фонда РФ по республике, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко
Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Экс-губернатор Хабаровского края не признал вину
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, которому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, не признал вину.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35
Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
Футбол
Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром»
Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил соглашение с краснодарским клубом.
Обновлено в 10:23
Наука
Археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу на острове Корсика
Группа исследователей во главе с Франком Леандри (Franck Leandri) из Французского национального института превентивных археологических исследований обнаружили гробницу, принадлежащую древней этрусской цивилизации, на территории коммуны Алерии в восточной части острова Корсика.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Силы ПВО САР отразили атаку Израиля на Алеппо
Государственное телевидение Сирии заявило, что Израиль нанес ракетный удар в окрестностях города Алеппо, который привел к материальному ущербу, сирийские ПВО сбили несколько израильских ракет, отразив атаку.
Обновлено вчера в 19:39
Финансы
Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю
Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).
Обновлено в 11:37
Игры
Первые две части Warcraft вышли в GOG
Обновлено в 12:02
Политика
Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".
Обновлено в 11:31
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Экономика
Счетная палата сообщила о рисках ненадлежащей реализации нацпроектов
Счетная палата считает, что на данный момент существует риск ненадлежащей реализации нацпроектов и недостижения национальных целей из-за проблем с освоением предусмотренных для этого бюджетных средств субъектами РФ.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Возгорание произошло в небоскребе в столице Бангладеш Дакке. Об этом сообщает местное издание Dhaka Tribune.
Обновлено в 06:35
Космос
Технику для строительства базы на Луне испытала Япония
«Испытания подтвердили, что данная техника подходит для строительства лунной базы», – подчеркнули в JAXA.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Спорт
Бобслеист Зубков отказался возвращать МОК золото Сочи-2014
Российский бобслеист Александр Зубков, которого Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне допингового скандала лишил двух золотых медалей сочинской Олимпиады 2014 года, заявил, что не собирается отдавать свои награды.
Обновлено в 12:49
Футбол
«Ростов-Арена» претендует на проведение матча за Суперкубок
По предварительным данным, игра состоится 6-7 июля Донской стадион "Ростов-Арена" претендует на проведение матча за Суперкубок, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина.
Обновлено в 03:23
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Космос
Бесплатные лекции по астрофизике проведут в Иркутском планетарии
Занятия состоятся 2 и 4 апреля в полвосьмого вечера.
Обновлено вчера в 17:50
Авто
Как китайский Geely спас немецкий smart
Обновлено в 11:13
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Обновлено в 13:00
Гаджеты
AliExpress и Tmall объявили о старте масштабной распродажи
Торговая площадка AliExpress и входящий в её состав маркетплейс Tmall объявили о распродаже в честь своего девятилетия.
Обновлено в 08:56
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова
Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Финансы
Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд
Рейтинговое агентство Fitch подсчитало расходы Центробанка России (ЦБ) на расчистку банковского сектора, говорится в поступившей в РБК презентации Fitch Ratings об основных реализовавшихся рисках в банковских системах СНГ.
Обновлено в 08:19
Футбол
Айртон рассказал о самом памятном воспоминании в «Спартаке»
Бразильский защитник «Спартака» Айртон назвал самое памятное воспоминание, связанное с красно-белыми.
Обновлено в 11:07
Политика
Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии Бутиной
Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике
Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.
Обновлено в 05:00