Футбол

«Енисей» подписал контракты с двумя детьми с ДЦПSport24.ru 09:54

«Енисей» подписал контракты с двумя болельщиками клуба с детским церебральным параличом (ДЦП). Двух мальчишек зовут Никита и Тимофей Егоровы.
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«Енисей» объявил о подписании контрактов с двумя детьми с диагнозом ДЦП

Чемпионат11:49

«Енисей» подписал контракты с «особенными» детьми

News.ru09:54

«Енисей» подписал контракты с двумя детьми с диагнозом ДЦП

Sportbox.RU09:37

ФК «Енисей» подписал контракты с мальчиками, больными ДЦП

Интерфакс-Спорт09:51

«Енисей» подписал контракты с двумя детьми с диагнозом ДЦП

Матч ТВ09:37

«Енисей» подписал контракты с двумя детьми с ДЦП

Sport24.ru09:54

«Енисей» подписал контракты с детьми, у которых ДЦП

Спорт-Экспресс09:35
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Кино

Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева

Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Чиновники отделения ПФР по Дагестану стали фигурантами уголовного дела

В Дагестане открыто уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, фигурантами которого являются должностные лица отделения Пенсионного фонда РФ по республике, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Политика

Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко

Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Экс-губернатор Хабаровского края не признал вину

Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, которому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, не признал вину.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35

Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
Футбол

Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром»

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил соглашение с краснодарским клубом.
Обновлено в 10:23
Наука

Археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу на острове Корсика

Группа исследователей во главе с Франком Леандри (Franck Leandri) из Французского национального института превентивных археологических исследований обнаружили гробницу, принадлежащую древней этрусской цивилизации, на территории коммуны Алерии в восточной части острова Корсика.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Силы ПВО САР отразили атаку Израиля на Алеппо

Государственное телевидение Сирии заявило, что Израиль нанес ракетный удар в окрестностях города Алеппо, который привел к материальному ущербу, сирийские ПВО сбили несколько израильских ракет, отразив атаку.
Обновлено вчера в 19:39
Финансы

Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю

Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).
Обновлено в 11:37
Игры

Первые две части Warcraft вышли в GOG

Обновлено в 12:02
Политика

Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".
Обновлено в 11:31
Здоровье

Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц

Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Экономика

Счетная палата сообщила о рисках ненадлежащей реализации нацпроектов

Счетная палата считает, что на данный момент существует риск ненадлежащей реализации нацпроектов и недостижения национальных целей из-за проблем с освоением предусмотренных для этого бюджетных средств субъектами РФ.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Возгорание произошло в небоскребе в столице Бангладеш Дакке. Об этом сообщает местное издание Dhaka Tribune.
Обновлено в 06:35
Космос

Технику для строительства базы на Луне испытала Япония

«Испытания подтвердили, что данная техника подходит для строительства лунной базы», – подчеркнули в JAXA.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Спорт

Бобслеист Зубков отказался возвращать МОК золото Сочи-2014

Российский бобслеист Александр Зубков, которого Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне допингового скандала лишил двух золотых медалей сочинской Олимпиады 2014 года, заявил, что не собирается отдавать свои награды.
Обновлено в 12:49
Футбол

«Ростов-Арена» претендует на проведение матча за Суперкубок

По предварительным данным, игра состоится 6-7 июля Донской стадион "Ростов-Арена" претендует на проведение матча за Суперкубок, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина.
Обновлено в 03:23
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Космос

Бесплатные лекции по астрофизике проведут в Иркутском планетарии

Занятия состоятся 2 и 4 апреля в полвосьмого вечера.
Обновлено вчера в 17:50
Авто

Как китайский Geely спас немецкий smart

Обновлено в 11:13
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп

Обновлено в 13:00
Гаджеты

AliExpress и Tmall объявили о старте масштабной распродажи

Торговая площадка AliExpress и входящий в её состав маркетплейс Tmall объявили о распродаже в честь своего девятилетия.
Обновлено в 08:56
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова

Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Финансы

Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд

Рейтинговое агентство Fitch подсчитало расходы Центробанка России (ЦБ) на расчистку банковского сектора, говорится в поступившей в РБК презентации Fitch Ratings об основных реализовавшихся рисках в банковских системах СНГ.
Обновлено в 08:19
Футбол

Айртон рассказал о самом памятном воспоминании в «Спартаке»

Бразильский защитник «Спартака» Айртон назвал самое памятное воспоминание, связанное с красно-белыми.
Обновлено в 11:07
Политика

Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии Бутиной

Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская опубликовала фото в подгузнике

Вместо кружевного белья поклонники увидели на ней подгузник для взрослых. Настастья Самбурская не только популярная актриса, но и блогер.
Обновлено в 05:00
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