«Енисей» подписал контракты с двумя детьми с ДЦПSport24.ru 09:54

«Енисей» подписал контракты с двумя болельщиками клуба с детским церебральным параличом (ДЦП). Двух мальчишек зовут Никита и Тимофей Егоровы.

«Енисей» подписал контракты с двумя детьми с ДЦП

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