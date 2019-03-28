«Енисей» подписал контракты с детьми, у которых ДЦПСпорт-Экспресс 09:35

"Енисей" в своем официальном Твиттере объявил о подписании контрактов с Никитой и Тимофеем Егоровыми - детьми, имеющими диагноз ДЦП. Оба мальчика мечтают стать профессиональными футболистами. Красноярский клуб в минувшем сезоне провел для ребят мастер-класс.

«Енисей» подписал контракты с детьми, у которых ДЦП

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