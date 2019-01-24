Футбол

«Енисей» подписал контракт с СавичевымЧемпионат 05:50

«Енисей» в официальном «твиттере» объявил о подписании контракта с полузащитником Константином Савичевым, ранее выступавшим за «Анжи». «Чемпионат» ранее сообщал, что в футболисте лично заинтересован тренерский штаб красноярского клуба.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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