Футбол

«Енисей» подписал контракт с ХубуловымSportbox.RU 04:47

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Полузащитник Арсен Хубулов на правах свободного агента подписал контракт с «Енисеем». Как сообщается на официальном сайте красноярского клуба, соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два года. Хабулов является воспитанником владикавказской школы футбола.
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