Полузащитник Арсен Хубулов на правах свободного агента подписал контракт с «Енисеем». Как сообщается на официальном сайте красноярского клуба, соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два года. Хабулов является воспитанником владикавказской школы футбола.

Политика В администрации Зеленского анонсировали обмен пленными с Россией В ближайшее время Украина и Россия обменяют «определенное количество» удерживаемых пленных.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».

Происшествия В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали здания УрФУ Все учебные здания и общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Политика Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Экономика В России рекордно упали оптовые цены на сахар Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Армия и оружие Stratfor назвала слабые стороны C-400 Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.

Шоу-бизнес Беременная сестра Влада Топалова выходит замуж Нынешний год для Алины Топаловой выдался богатым на события. Скоро сестра известного певца впервые станет мамой.

Общество В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.

Наука Названа группа крови, которая неуязвима перед раком Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Наука Ученые нашли способ защитить мозг от возрастных изменений Эксперты из Американской академии неврологии посоветовали, как минимизировать последствия возрастных изменений для мозга.

Политика В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России Ранее Die Welt, ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.

Общество Суд обязал футболиста Глушакова отдавать треть доходов на алименты Только что апелляционная инстанция Мосгорсуда решила, что Денис таки будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100 тыс. руб. [в месяц] на содержание Дарьи.

Авто Опубликовано первое фото УАЗ «Патриот» на автомате Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) опубликовал первые фотографии внедорожника «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

Происшествия Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию Грузовой автомобиль, перевозивший сценическое оборудование и реквизит народного артиста России Филиппа Киркорова, попал в аварию по пути из Волгодонска в Крым.

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Армия и оружие В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.

Здоровье Врачи успешно разделили сросшихся головами сиамских близнецов Пакистанских сестер окончательно разделили только в ходе третьей операции. Врачи долго и скрупулезно восстанавливали малышкам череп.

Здоровье Медики назвали две малоизвестные причины появления рака Ранее сообщалось, что французские учёные нашли взаимосвязь между потреблением сладких напитков и возникновением онкологических заболеваний.

Происшествия Самолет рухнул на жилой дом в Чечне Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.

ЖКХ Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусора Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан.

Экономика Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Политика Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.

Происшествия В Иваново тигр выбежал на проезжую часть Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором из машины выскакивает тигр и выбегает на проезжую часть.