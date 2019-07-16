Футбол
«Енисей» подписал контракт с ХубуловымSportbox.RU 04:47
Полузащитник Арсен Хубулов на правах свободного агента подписал контракт с «Енисеем». Как сообщается на официальном сайте красноярского клуба, соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два года. Хабулов является воспитанником владикавказской школы футбола.
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