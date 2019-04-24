Футбол
«Енисей» победил «Оренбург» в матче молодежного первенстваРИА Новости 03:14
Футболисты красноярского "Енисея" победили "Оренбург" в домашнем матче 25-го тура молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 2:0. Матч основных команд пройдет в четверг в Красноярске и начнется в 16:00 мск.
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Политика
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Генеральная прокуратура Украины ждет возвращения в страну экс-президента Виктора Януковича для вручения ему нового обвинения по делу о расстреле митингующих на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в 2014 году, сообщил в среду украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
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Политика
Ким Чен Ын рассказал о давней мечте побывать в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен приёмом в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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Шоу-бизнес
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Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Путешествия
Крупные туроператоры приостановили продажи путевок на Шри-Ланку
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Армия и оружие
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Космос
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Обновлено вчера в 17:46
Армия и оружие
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Юлия Савичева поддерживает отмену «лайков» в Instagram
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На тюменской трассе грузовик протаранил рейсовый пассажирский автобус
На 15 километре Тюмень – Омск столкнулись рейсовый пассажирский автобус № 718 «Тюмень — Аромашево — Тюмень» и грузовик MAN.
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Авто
Tesla выпустит модернизированные версии Model S и Model X
Американская компания Tesla выпустила модернизированные версии Model S и Model X. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
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Хоккей
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