Футбол
«Енисей» опубликовал заявление Аленичева перед матчем с «Динамо»
«Енисей» опубликовал заявление Аленичева перед матчем с «Динамо»Чемпионат10:12
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в преддверии гостевого матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» (24 ноября) выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что никакие посторонние факторы не влияют на подготовку команды, а также рассказал о взаимодействии с руководством клуба.
Чемпионат10:12
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Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне
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Обновлено в 14:38
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«Арсенал» поместил изображение Аршавина на стену почета
«Арсенал» поместил фотографию бывшего полузащитника клуба Андрея Аршавина на стену почета рядом со стадионом.
Обновлено в 15:45