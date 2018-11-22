Футбол

«Енисей» опубликовал заявление Аленичева перед матчем с «Динамо»
Чемпионат
10:12

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев в преддверии гостевого матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» (24 ноября) выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что никакие посторонние факторы не влияют на подготовку команды, а также рассказал о взаимодействии с руководством клуба.
Чемпионат10:12

Подробнее о событии

Аленичев: посторонних факторов, способных повлиять на «Енисей», нет

РИА Новости12:27

Оказавшийся в центре скандала Аленичев выступил с заявлением

Sport24.ru11:23

Аленичев: подготовка «Енисея» к ближайшим матчам проходит в штатном режиме

ТАСС10:20

Аленичев сделал заявление перед матчем «Енисея» с «Динамо»

Матч ТВ10:17

Аленичев сделал заявление перед матчем «Енисея» с «Динамо»

Sportbox.RU10:17

«Енисей» опубликовал заявление Аленичева перед матчем с «Динамо»

Чемпионат10:12

«Енисей» опубликовал заявление Дмитрия Аленичева

Спорт-Экспресс10:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» договорился о продлении контракта с Мане

Обновлено в 18:30
Футбол

Капитаном «Спартака» интересуются «Крылья советов»

Обновлено в 16:00
Футбол

IFAB обнародовал список возможных изменений в правилах футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обнародовал список возможных изменений в правилах футбола.
Обновлено в 18:15
Футбол

Златан Ибрагимович: «Я прилетел со своей собственной планеты»

Люди всегда смотрели на меня по-другому и никогда не пытались сделать меня похожим на остальных. Я прилетел со своей собственной планеты.
Обновлено в 15:27
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами, которую клубы чемпионата Италии проведут во время предстоящего 13-го тура (с 24 по 26 ноября), сообщает Yahoo Sports.
Обновлено в 18:26
Футбол

Два матча 15-го тура чемпионата России по футболу пройдут в пятницу

Чемпионат России по футболу возобновится в пятницу после перерыва на игры сборных двумя матчами 15-го тура.
Обновлено в 16:36
Футбол

Адриану рассказал об особенностях тренировок при Кононове

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану заявил, что при новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове возросла интенсивность тренировок.
Обновлено в 15:36
Футбол

«Челси» поблагодарил Дрогба за годы карьеры в клубе

Лондонский «Челси» поблагодарил ивуарийского нападающего Дидье Дрогба за время, когда футболист выступал за английский клуб.
Обновлено в 18:29
Футбол

«Реал» потерпел первое поражение в Евролиге, проиграв «Олимпиакосу»

Олимпиакос на своей площадке нанес первое поражение Реалу в нынешнем сезоне Евролиги.
Обновлено в 16:34
Футбол

Перес передумал покупать Неймара из-за фанатов «Реала»

Летом 2018 года Перес определил бразильца как главную трансферную цель сливочных, однако переход не состоялся из-за нежелания руководства парижан.
Обновлено в 16:42
Футбол

Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»

Обновлено в 15:54
Футбол

Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон выйдет с первых минут в ключевом для парижан матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Обновлено в 14:27
Футбол

Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона поделился мнением об исполняющим обязанности сборной Аргентины Лионеле Скалони.
Обновлено в 13:43
Футбол

Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
Обновлено в 14:38
Футбол

«Арсенал» поместил изображение Аршавина на стену почета

«Арсенал» поместил фотографию бывшего полузащитника клуба Андрея Аршавина на стену почета рядом со стадионом.
Обновлено в 15:45
ещё по теме
Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Красноярск
Город в России
Один из крупнейших городов России, культурный, экономический, промышленный и образовательный центр Центральной и Восточной Сибири. Административный центр Красноярского края и городского округа город Красноярск. Центр Восточно-Сибирского экономического района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное