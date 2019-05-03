Футбол

Енисей — Анжи 3:1RT на русском 08:53

Енисей — Анжи
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
5′
Евгений Гапон
Дмитрий Торбинский
8′
13′
Андрес Понсе
25′
Владислав Кулик
Иван Иванченко
Михаил Комков
26′
28′
Роланд Гиголаев
35′
Павел Долгов
39′
Апти Ахъядов
Михаил Костюков
Александр Соболев
46′
58′
Роланд Гиголаев
62′
Андрес Понсе
Магомед Эльмурзаев
Александр Соболев
63′
Александр Соболев
67′
Михаил Комков
Павел Комолов
68′
73′
Павел Долгов
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Гаэль Ондуа
Александр Кутьин
Максим Семакин
79′
Фегор Огуде
82′
Красноярский «Енисей» на своём поле обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 3:1. Гости вышли вперёд в первом тайме благодаря голу Павла Долгова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи» в матче аутсайдеров

Матч ТВ08:53

«Енисей» одержал волевую победу в домашнем матче с «Анжи»

Чемпионат09:04

«Енисей» победил «Анжи» в матче 27-го тура ЧР

РИА Новости09:02

«Енисей» по-волевому обыграл «Анжи» в Красноярске

LiveSport.ru08:53

Футбольный клуб «Енисей» победил «Оренбург»

Глас.ru30 апреля в 11:12

Чемпионат России по футболу. 26-й тур. Расписание, результаты

Стадион30 апреля в 05:03

Боевая ничья

Дагестанская правда30 апреля в 04:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Футбол

Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча.
Обновлено в 08:24
Политика

Названа возможная дата инаугурации Зеленского

В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия

Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Теннис

Потапова сыграет со Звонаревой в квалификации турнира в Мадриде

Анастасия Потапова вышла во второй раунд квалификации турнира Premier Mandatory в Мадриде.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Саратове задержали вандала, осквернившего памятник воинам-танкистам

Обновлено в 05:01
Политика

Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 09:03
Политика

В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Космос

SpaceX признала гибель пилотируемого корабля Crew Dragon

Компания SpaceX подтвердила, что пилотируемый корабль Crew Dragon погиб во время испытаний.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Пострадавшую в ДТП певицу МакSим перевезли в столичную клинику

Певицу МакSим, пострадавшую в ДТП, перевезли в одну из столичных клиник на частном самолете.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы.
Обновлено в 08:38
Футбол

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга»

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Оренбурга» на матч 27-го тура чемпионата России.
Обновлено в 09:00
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Обновлено в 03:32
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Музыка

Сергей Лазарев сдал кровь перед «Евровидением»

В этом году на "Евровидении" ввели новое правило — каждый из артистов должен сдать кровь на генетический анализ.
Обновлено 01 мая в 16:25
Происшествия

На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Российская гимнастка сбила пенсионера на пешеходном переходе в Москве

Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Изменивший внешность Стас Михайлов опубликовал фото с дочерью

«Всем радостных выходных», - прокомментировал фото певец.
Обновлено в 05:26
Политика

Приговор лондонского суда Ассанжу раскритиковали в ООН

В ООН выразили глубокую обеспокоенность приговором Ассанжа к 50-недельному заключению в Лондоне и назвали такое решение британского правосудия «непропорциональным».
Обновлено в 08:49
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Дети, спавшие на полу среди экскрементов, обнаружены в Петербурге

Обновлено в 09:01
Общество

Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН

Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Хоккей

Кучеров: победа в Кубке Гагарина далась ЦСКА не так тяжело

Форвард сборной России и клуба НХЛ "Тампа Бэй" Никита Кучеров заявил, что поздравил хоккеистов ЦСКА с победой в Кубке Гагарина, отметив, что она, судя по всему, далась им не так тяжело.
Обновлено в 05:45
Футбол

Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяц

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго в пятницу перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Подростков в США обвинили в подготовке взрыва в школе

В американском штате Нью-Йорк троим 16-летним подросткам предъявлены обвинения в подготовке взрыва в школе, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:09
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное