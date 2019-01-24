Футбол

«Енисей» обыграл «Вииторул» в товарищеском матчеSoccer.ru 05:14

Напомним, что ранее «Енисей» сыграл вничью с азербайджанской «Габалой» в товарищеском матче на сборе в Турции.
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«Енисей» разгромил «Вииторул» в товарищеском матче благодаря дублю Саркисова

Чемпионат05:22

Дубль Саркисова принес «Енисею» победу над румынским клубом

Матч ТВ05:21

Товарищеские матчи. «Урал» – АПОЭЛ, «Енисей» обыграл «Вииторул»

Sports.ru05:12

«Енисей» победил «Вииторул»

Спорт-Экспресс05:04

Дубль Саркисова помог «Енисею» обыграть «Вииторул»

Sport24.ru04:58

ФК «Енисей» разгромил румынский «Вииторул»

ИА 1-Line05:35

«Енисей» разгромил румынский клуб на сборе в Турции

Советский спорт05:08
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Футбол

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Футбол

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«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Лиги

В рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги "Манчестер Сити" обыграл "Бёртон".
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Выбежавший к Глушакову фанат обратится в ЕСПЧ

Фанат Мирослав Голунов, выбежавший к Денису Глушакову на матче «Спартак» — «Рапид», не смог опротестовать в суде запрет на посещение спортивных мероприятий и намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Вивиани перешел из СПАЛа во «Фрозиноне»

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Почеттино призвал отложить введение VAR в АПЛ

Ожидается, что VAR появится в АПЛ в следующем сезоне. Сейчас система используется в Кубке Англии и Кубке английской лиги.
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Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что Аарон Рэмси поступит правильно, если перейдет в "Ювентус".
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Румынский футбольный клуб
Румынский футбольный клуб из города Констанца, жудец Констанца. Основан в 2009 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Вииторул» в городе Овидиу общей вместимостью около 4 500 зрителей. В настоящее время в Овидиу располагается база футбольного клуба. С 2012 года выступает в Лиге I, высшем дивизионе чемпионата Румынии по футболу.
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