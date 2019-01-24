Футбол
«Енисей» обыграл «Вииторул» в товарищеском матчеSoccer.ru 05:14
Напомним, что ранее «Енисей» сыграл вничью с азербайджанской «Габалой» в товарищеском матче на сборе в Турции.
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Футбол
«Реал» возглавил рейтинг клубов по доходам
В списке компании лидирующую позицию занял «Реал». Мадрид заработал рекордную сумму денег — 750,9 млн евро.
Обновлено в 05:20
Футбол
Неймар рискует пропустить матч против «МЮ»
26-летний футболист получил повреждение по ходу матча 1/16 финала Кубка Франции со "Страсбургом" (2:0). Стало известно, что у форварда выявлены те же проблемы с ногой, из-за которых он пропустил несколько недель в минувшем сезоне.
Обновлено в 00:58
Футбол
Гонсало Игуаин перешёл в «Челси»
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
Полузащитник «Анжи» Савичев может стать игроком «Енисея»
В первой половине сезона Савичев провел 14 матчей за Анжи, но результативными действиями не отметился.
Обновлено в 03:30
Футбол
В ближайшее время «Зенит» объявит о приобретении Ракицкого
Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.
Обновлено в 05:21
Футбол
Бен Йеддер посвятил гол в ворота «Барселоны» пропавшему Эмилиано Сале
Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер отметился голом в ворота "Барселоны" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол
Де Йонг: «Мной действительно интересовались ПСЖ и „Ман Сити“»
Новичок "Барселоны" Френки де Йонг, перешедший в каталонский клуб из "Аякса", подтвердил информацию о том, что борьбу за него вели "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
Комбаров пропускает тренировку «Спартака»
Обновлено в 02:56
Футбол
Жардим в ближайшие 48 часов может сменить Анри в «Монако»
По данным источника Жардим может сменить Тьерри Анри в ближайшие 48 часов.
Обновлено вчера в 20:59
Футбол
«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Лиги
В рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги "Манчестер Сити" обыграл "Бёртон".
Обновлено вчера в 16:44
Футбол
Выбежавший к Глушакову фанат обратится в ЕСПЧ
Фанат Мирослав Голунов, выбежавший к Денису Глушакову на матче «Спартак» — «Рапид», не смог опротестовать в суде запрет на посещение спортивных мероприятий и намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:17
Футбол
Вивиани перешел из СПАЛа во «Фрозиноне»
Пресс-служба "Фрозиноне" сообщает, что клуб взял в аренду полузащитника СПАЛа Федерико Вивиани.
Обновлено в 05:26
Футбол
Почеттино призвал отложить введение VAR в АПЛ
Ожидается, что VAR появится в АПЛ в следующем сезоне. Сейчас система используется в Кубке Англии и Кубке английской лиги.
Обновлено в 01:25
Футбол
Гиггз поддерживает переход Рэмси в «Ювентус»
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что Аарон Рэмси поступит правильно, если перейдет в "Ювентус".
Обновлено в 04:50
Футбол
Агент: «Информация об интересе „Зенита“ к Лоботке – слухи»
Бранислав Ярушек, официальный представитель полузащитника "Сельты" Станислава Лоботки, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что 24-летним хавбеком интересуется "Зенит".
Обновлено в 06:03