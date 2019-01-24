«Енисей» обыграл «Вииторул» в товарищеском матчеSoccer.ru 05:14

Напомним, что ранее «Енисей» сыграл вничью с азербайджанской «Габалой» в товарищеском матче на сборе в Турции.

Футбол Футбол «Реал» возглавил рейтинг клубов по доходам В списке компании лидирующую позицию занял «Реал». Мадрид заработал рекордную сумму денег — 750,9 млн евро.

Футбол Футбол Неймар рискует пропустить матч против «МЮ» 26-летний футболист получил повреждение по ходу матча 1/16 финала Кубка Франции со "Страсбургом" (2:0). Стало известно, что у форварда выявлены те же проблемы с ногой, из-за которых он пропустил несколько недель в минувшем сезоне.

Футбол Футбол Гонсало Игуаин перешёл в «Челси»

Футбол Футбол Полузащитник «Анжи» Савичев может стать игроком «Енисея» В первой половине сезона Савичев провел 14 матчей за Анжи, но результативными действиями не отметился.

Футбол Футбол В ближайшее время «Зенит» объявит о приобретении Ракицкого Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.

Футбол Футбол Бен Йеддер посвятил гол в ворота «Барселоны» пропавшему Эмилиано Сале Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер отметился голом в ворота "Барселоны" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

Футбол Футбол Де Йонг: «Мной действительно интересовались ПСЖ и „Ман Сити“» Новичок "Барселоны" Френки де Йонг, перешедший в каталонский клуб из "Аякса", подтвердил информацию о том, что борьбу за него вели "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен".

Футбол Футбол Комбаров пропускает тренировку «Спартака»

Футбол Футбол Жардим в ближайшие 48 часов может сменить Анри в «Монако» По данным источника Жардим может сменить Тьерри Анри в ближайшие 48 часов.

Футбол Футбол «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Лиги В рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги "Манчестер Сити" обыграл "Бёртон".

Футбол Футбол Выбежавший к Глушакову фанат обратится в ЕСПЧ Фанат Мирослав Голунов, выбежавший к Денису Глушакову на матче «Спартак» — «Рапид», не смог опротестовать в суде запрет на посещение спортивных мероприятий и намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Футбол Футбол Вивиани перешел из СПАЛа во «Фрозиноне» Пресс-служба "Фрозиноне" сообщает, что клуб взял в аренду полузащитника СПАЛа Федерико Вивиани.

Футбол Футбол Почеттино призвал отложить введение VAR в АПЛ Ожидается, что VAR появится в АПЛ в следующем сезоне. Сейчас система используется в Кубке Англии и Кубке английской лиги.

Футбол Футбол Гиггз поддерживает переход Рэмси в «Ювентус» Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что Аарон Рэмси поступит правильно, если перейдет в "Ювентус".