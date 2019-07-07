Футбол
«Енисей» обыграл «Текстильщик» в матче 1-го тура ФНЛЧемпионат 11:47
ФНЛ, сегодня
Стадион «Текстильщик»
|90′+4′
Артём Делькин
Завершился матч 1-го тура ФНЛ сезона-2019/20 между «Текстильщиком» и «Енисеем». Встреча проходила на стадионе Академии «Спартак» имени Ф.Черенкова в Москве. Победу в игре со счётом 1:0 одержала команда из Красноярска.
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