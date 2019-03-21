Футбол
«Енисей» обыграл «Ростов» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс вчера в 10:11
"Енисей" победил "Ростов" в матче 18-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил защитник Глеб Захаров. "Енисей" набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице.
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Армия и оружие
Южная и Северная Корея выполнили лишь 1 пункт Пхеньянской декларации
Сотрудничество Южной и Северной Кореи фактически застопорилось: из 13 пунктов, которые были закреплены в Пхеньянской декларации, заключённой в сентябре 2018 года, удалось выполнить лишь один.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Венгрия получит российский газ в обход Украины
Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Прокуратура Черногории требует максимального срока для подозреваемых в подготовке путча россиян
Спецпрокуратура Черногории потребовала максимально строгого наказания для двух россиян, подозреваемых в подготовке путча осенью 2016 года.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Гаджеты
В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress
Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Дело о хищении завели против главного судебного пристава Томской области
В настоящее время фигуранта дела допрашивают, проводятся обыски на его рабочем месте.
Обновлено в 00:29
Экономика
ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей
Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:48
Шоу-бизнес
12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой
В Москве проходит церемония прощания с Юлией Началовой. После полудня в траурный зал Троекуровского кладбища привезли ее дочь Веру.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России
Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 85
В результате крушения парома на реке Тигр рядом с иракским городом Мосул, по последним данным, погибли 85 человек.
Обновлено вчера в 13:11
Спорт
Россиянка Загитова стала первой после ЧМ по фигурному катанию в Японии
Первый день чемпионата мира по фигурному катанию принес 1 место россиянке Алине Загитовой в короткой программе.
Обновлено 20 марта в 11:40
Футбол
Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака»
Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Евросоюз отказался признавать Голанские высоты частью Израиля
Евросоюз не признает Голанские высоты частью Израиля, заявила 21 марта представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич, комментируя решение президента США Дональда Трампа признать Голаны израильской территорией.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Пять человек получили травмы в ДТП на трассе М-5
По предварительным данным в дорожно-транспортном происшествии получили травмы 5 человек. Авария случилась у поворота на Снежинск.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Зеленский назвал условие снятия своей кандидатуры с выборов
Обновлено 20 марта в 22:28
Происшествия
Российского школьника засосала грязевая жижа
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
На серверах МВД произошел масштабный сбой
В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Первый канал раскрыл «убийцу» Началовой
Сегодня, 21 марта, состоялась церемония прощания с популярной певицей Юлией Началовой.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Необычный страх заставил мужчину навсегда отказаться от зеркал
Мужчина признался, что необычная фобия появилась у него четыре года назад как следствие нервного срыва.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
«Русагро» проверяет, могла ли покупка долга «Солнечных продуктов» нарушить санкции ЕС
"Русагро" проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, могли ли финансовые условия, связанные с покупкой долга "Солнечных продуктов", непреднамеренно нарушить санкции Евросоюза в отношении России, говорится в сообщении "Русагро".
Обновлено вчера в 14:58
Хоккей
Хет-трик Барбашева принес победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом»
В матче регулярного чемпионата НХЛ Сент-Луис на домашнем льду обыграл Детройт со счетом 5:2.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Порт Находки отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР
Ранее США назвали два российских порта — Владивосток и Находку — точками назначения для судов, нарушающих международные санкции, введенные в отношении КНДР.
Обновлено вчера в 21:23
Авто
Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
Британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.
Обновлено вчера в 07:10
Важное за сутки
ОРВИ засыпает, просыпаются осложнения: когда слабость и кашель после болезни становятся опасными
Многие с осени переболели ОРВИ (или гриппом), некоторые даже не один раз.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Россияне приобрели около миллиона автомобилей с АКП в 2018 году
Новые легковые автомобили с АКП в 2018 году нашли в России 941 тыс. покупателей, заняв 56,3% от общего объема российского авторынка.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Мэр французского Гавра покинул пост из-за скандала с фото в стиле ню
Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.
Обновлено вчера в 23:05