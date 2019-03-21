Футбол

«Енисей» обыграл «Ростов» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 10:11

"Енисей" победил "Ростов" в матче 18-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил защитник Глеб Захаров. "Енисей" набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице.
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Молодёжка «Енисея» вырвала победу у «Ростова»

Евро-футбол.ру09:58

Футболисты «Енисея» победили «Ростов» в матче молодежного первенства России

РИА Новости10:03

«Енисей» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве (фото)

Советский спорт10:03

«Енисей» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс10:11

«Енисей» вырвал победу у «Ростова» в матче молодежных команд

Матч ТВ09:56

«Енисей» вырвал победу у «Ростова» в матче молодежных команд

Sportbox.RU09:56

Молодежка «Ростова» проиграла сверстникам из «Енисея»

Rostof.ru09:49
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Политика

Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию

Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:23
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Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
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Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Политика

Почему губернатор Мурманской области Ковтун ушла в отставку

Ковтун, работавшая в регионе еще в советское время, была назначена исполняющим обязанности губернатора Мурманской области в 2012 году указом президента России Дмитрия Медведева.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке

Обновлено в 16:46
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Политика

Власти проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель россиян

В России будет проведена полная инвентаризация земель и недвижимости.
Обновлено в 14:11
Финансы

Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов

Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Политика

Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Футбол

Бельгия — Россия 2:1 (2-й тайм)

В Брюсселе стартовал матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между сборными Бельгии и России.
Обновлено в 16:34
Политика

Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Замминистра Минэкономразивтия Оксана Тарасенко сообщила, что глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес

Парализованный актер сериала «Оттепель» Евгений Волоцкий стал отцом

Обновлено в 06:43
Общество

Тельцов ждет материально выгодный день, а Деве придется управлять семейными вопросами – гороскоп на 22 марта

Телец Тельца ожидает удачный с материальной точки зрения день.
Обновлено в 17:00
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве

Обновлено в 15:31
Здоровье

Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна

Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Кино

Вышел новый трейлер третьей части «Джона Уика»

Триквел срежиссировал, за что ему, конечно, мерси, все тот же Чад Стахелски.
Обновлено в 14:28
Технологии

«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М

Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Космос

В центре Млечного Пути обнаружены гигантские «мосты»

Наблюдения центра Млечного Пути в рентгеновских лучах привели к открытию двух нагретых до высоких температур потоков, берущих свое начало в окружении сверхмассивной черной дыры и простирающихся на сотни световых лет выше и ниже плоскости нашей Галактики.
Обновлено в 02:26
Здоровье

Определены лучшие цыплята-бройлеры

Итоги тестирования: Тушка цыплёнка бройлера «Петруха» Соответствует требованиям безопасности и заявленному уровню качества.
Обновлено в 08:25
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей

Английский центр Thatcham Research провел исследования автомобильных конструкций, влияющих на степень защищенности автомобилей от бесконтактного взлома и угона.
Обновлено в 09:35
Хоккей

СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции

Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Общество

Tesla подала в суд на бывших сотрудников из-за кражи технологий

Компания Tesla подала в суд на своих бывших сотрудников, обвинив их в передаче технологий американской компании Zoox и китайской XMotors.
Обновлено в 14:03
Футбол

Билек: «Никто не ожидал, что произойдёт такое»

Наставник национальной сборной Казахстана Михаил Билек после потрясающей победы над представителями Шотландии пообщался с журналистами и заявил, что не ожидал счёт 3-0 в пользу казахстанцев.
Обновлено в 14:29
Общество

Актер Алексей Панин признался в ненависти к России

Актер Алексей Панин опубликовал пост на своей странице в соцсети, в котором написал, что ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено вчера в 23:52
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 85 человек

Число погибших при крушении парома в Ираке достигло 85 человек, сообщает местное ТВ. Паром перевернулся на реке Тигр около города Мосула.
Обновлено в 12:34
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