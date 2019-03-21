Футбол
«Енисей» обыграл «Ростов» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 10:11
"Енисей" победил "Ростов" в матче 18-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил защитник Глеб Захаров. "Енисей" набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице.
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Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Ираке перевернулся туристический паром, погибли 45 человек
В Ираке перевернулся туристический паром "Аль-Джазира", на борту которого находились десятки людей, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности страны.
Обновлено в 09:36
Политика
Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено в 04:55
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Политика
Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга
По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Житель Татарстана пытался сжечь беременную подругу
Нетрезвый житель Нижнекамска, заподозривший беременную 19-летнюю подругу в неверности, пытался ее поджечь, в результате женщина получила ожоги, а ее дом сгорел полностью, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 09:35
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Экономика
ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей
Один из кредиторов авиакомпании «Трансаэро» – банк ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших совладельцев перевозчика – Александра Плешакова, его жены Ольги Плешаковой и матери Татьяны Анодиной.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Здоровье
Заболеваемость туберкулезом в Москве в 2018 году снизилась на 11,5%
В прошлом году в Москве заболеваемость туберкулезом снизилась на 11,5%, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Елену Богородскую.
Обновлено в 09:19
Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Политика
Полную инвентаризацию недвижимости и земель проведут в России
Правительство России решило провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 10:11
Экономика
ЦБ закрыл СРО «Межрегиональный союз кредитных кооперативов»
Банк России в четверг закрыл саморегулируемую организацию "Межрегиональный союз кредитных кооперативов" из-за пренебрежения обязанностями по контролю за своими членами, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 07:31
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию
Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
На счетах Степаненко нашлись «миллионы», заявил адвокат Петросяна
Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста Евгения Петросяна, заявил, что суд нашел "миллионы на счетах" Елены Степаненко.
Обновлено в 08:45
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова улетела на отдых в Арабские Эмираты
Анфиса Чехова отправилась на отдых в Арабские Эмираты. Телеведущая поделилась с подписчиками фотографиями с пляжа.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
Названа дата первого полета ИЛ-112В с воронежского авиазавода
Первый полет военного транспортника ИЛ-112В, который собрали на авиационном заводе Воронеже, пройдет в конце марта или начале апреля.
Обновлено в 10:00
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей
Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Гаджеты
Тимати представил беспроводные наушники от Black Star
Обновлено в 09:08
Футбол
Вадим Шаблий: «Игнатьев выбрал деньги. Грош цена такому футболисту»
Футбольный агент Вадим Шаблий в эфире "СЭ" заявил, что нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев вместо футбольного развития выбрал деньги.
Обновлено в 09:58
Гаджеты
Nokia заподозрили в передаче личных данных финнов в Китай
В Финляндии открыто расследование о возможном незаконном распространении данных пользователей телефонов Nokia.
Обновлено в 09:59