Футбол
«Енисей» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенстваМатч ТВ 03:38
«Енисей» победил «Оренбург» в матче 25-го тура молодежного первенства России. Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 2:0. https://twitter.com/FCEnisey/status/1120945602630565888 В турнирной таблице «Енисей» занимает 12-е место, «Оренбург» идет 15-м.
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