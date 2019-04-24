«Енисей» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенстваМатч ТВ 03:38

«Енисей» победил «Оренбург» в матче 25-го тура молодежного первенства России. Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 2:0. https://twitter.com/FCEnisey/status/1120945602630565888 В турнирной таблице «Енисей» занимает 12-е место, «Оренбург» идет 15-м.

Общество Росстат внедрит новый международный метод измерения бедности Основным методом измерения бедности, по Росстату, является абсолютный подход, который оценивает бедность как долю населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.

Энергетика У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.

Финансы Курс евро упал до минимума за год Курс евро на Московской бирже опустился до минимума за последний год, следует из данных торгов.

Политика Лавров понадеялся на урегулирование в Донбассе новыми властями Украины "Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность и в полной мере будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и нормандского формата в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202", - заявил Лавров.

Общество Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.

Политика Леонид Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Москву пойти навстречу интересам Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

Транспорт В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.

Хоккей НХЛ объявила тройку финалистов на «Кинг Клэнси Трофи» Защитник "Аризона Койотис" Оливер Экман-Ларссон, голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист и форвард "Миннесота Уайлд" Джейсон Закер вошли в тройку финалистов на "Кинг Клэнси Трофи" по итогам регулярного сезона НХЛ-2018/19, сообщается в микроблоге лиги в Twitter.

Политика Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.

Политика Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.

Происшествия В Приангарье бабушка чуть не забила до смерти своего годовалого внука В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения чуть не забила до смерти своего годовалого внука.

Происшествия Жители Казани создали петицию против игрока «Ак Барса» Обухова Жители Казани написали петицию, обращенную к руководителям татарстанских МВД и прокуратуры, в связи с инцидентом, случившимся с нападающим "Ак Барса" Дмитрием Обуховым, сообщает "Советский спорт".

Кино Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.

Футбол «Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфире 24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».

Армия и оружие Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.

Политика Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.

Политика Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.

Экономика За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».

Общество Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.

Хоккей Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.

Религия Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.

Общество Фонд Святой Екатерины поставит куличи и яйца по всему Екатеринбургу На площади Труда и перед Драмтеатром появились гигантские куличи — они станут частью композиций к Пасхе.

Энергетика Некачественная нефть из России уже попала через Белоруссию в Польшу Главный инженер белорусского «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что с учетом протяженности нефтепровода белорусские НПЗ получат качественную российскую нефть примерно через восемь-десять дней.

Происшествия На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв Взрыв произошел около местного кинотеатра.