Футбол

«Енисей» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенстваМатч ТВ 03:38

«Енисей» победил «Оренбург» в матче 25-го тура молодежного первенства России. Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счетом 2:0. https://twitter.com/FCEnisey/status/1120945602630565888 В турнирной таблице «Енисей» занимает 12-е место, «Оренбург» идет 15-м.
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«Енисей» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства

Sportbox.RU03:38

«Енисей» обыграл «Оренбург» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс03:32

«Енисей» - «Оренбург»: уже можно вывешивать белый флаг?

НИА-Красноярск00:06

«Енисей» победил «Оренбург» в матче «молодёжек» благодаря двум голам в концовке

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«Енисей» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства

Матч ТВ03:38

«Енисей» победил «Оренбург» в матче молодежного первенства

РИА Новости03:14

В Красноярске стартовала продажа билетов на матч «Енисей»-«Оренбург»

KrasNews.com22 апреля в 22:39
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Политика

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Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
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Память жертв геноцида армян почтут во Владимире

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Футбол

«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфире

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Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
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Мать приставила нож к горлу ребенка на улице в Подмосковье

Обновлено в 01:44
Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
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Политика

Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
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Экономика

За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
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Общество

Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности

По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда.
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
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Религия

Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа

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Экономика

Канадские СМИ рассказали, чем обусловлен «золотой шоппинг» Москвы

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Умер создатель клипов для Киркорова и Преснякова Сергей Дубровский

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Энергетика

Некачественная нефть из России уже попала через Белоруссию в Польшу

Главный инженер белорусского «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что с учетом протяженности нефтепровода белорусские НПЗ получат качественную российскую нефть примерно через восемь-десять дней.
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На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв Взрыв произошел около местного кинотеатра.
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Футбол

В Башкирии мусорный полигон назвали в честь арбитра Москалева

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