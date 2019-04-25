Футбол
«Енисей» и «Оренбург» огласили составы на игруМатч ТВ 08:19
Тренерские штабы «Енисея» и «Оренбурга» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 25-го тура чемпионата России.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Экономика
Жители сел Татарстана смогут снимать наличные в кассах магазинов
Банк "Ак Барс" и магазины-партнеры не взимают с держателей карт комиссию за снятие наличных.
Обновлено в 10:37
Экономика
Компании из США назначили штраф за нарушение санкций против «Роснефти»
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначило американской компании из Нью-Джерси Haverly Systems, производящей программное обеспечение, штраф в $75,4 тыс. за нарушение санкционного режима против «Роснефти».
Обновлено в 11:32
Общество
Четыре работы вышли во второй этап конкурса на проект благоустройства набережной реки Вологды
Из восьми поступивших проектов в следующий тур вышли четыре.
Обновлено в 11:00
Футбол
Тибо Куртуа не испытывает напряженности в «Реале»
Тибо Куртуа потерял статус основного голкипера в «Реале». Тем не менее, вратарь счастлив в «Реале», утверждает источник.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в результате терактов
Ранее сообщалось, что в результате серии терактов на Шри-Ланке погибли 359 человек.
Обновлено в 12:57
Футбол
ECA обсудит создание новой еврокубковой системы
Ассоциация европейских клубов (ЕСА) проведет специальное заседание генеральной ассамблеи, где обсудит создание новых клубных европейских турниров.
Обновлено в 12:36
Футбол
Дзюба предстал в образе супергероя из «Мстителей»
Обновлено в 08:57
Авто
MSA представило 510-сильный внедорожник на базе Hummer H1
Специалисты ателье Mil-Spec Automotive (MSA) продолжают пополнять свою серию Launch Edition, в которую должно войти 12 машин.
Обновлено в 09:20
Космос
Тайна Ультима Туле превратилась в головоломку для ученых
Обновлено в 10:45
Технологии
Платежная система «Мир» запустит оплату покупок при помощи скана лица
Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска сервиса по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц.
Обновлено в 11:28
Путешествия
Чартеры из России в Египет могут возобновиться осенью
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил в интервью изданию "Известия", что чартерные авиарейсы из России в Египет могут возобновиться осенью этого года.
Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
Здоровье
Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.
Обновлено в 09:55
Общество
Особый вид недвижимости – глэмпинги: отели тысячи звезд
В последние годы в мире появился новый вид таких отелей – глэмпинги.
Обновлено в 03:14
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Кино
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Хоккей
Кучеров номинирован на приз лучшему хоккеисту НХЛ
Хоккеист "Тампы-Бэй" Никита Кучеров номинирован на приз "Тед Линдсей Эворд".
Обновлено в 11:03
Здоровье
В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
Порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от кори с 2010 по 2017 годы, что привело к нынешним вспышкам заболевания в различных странах, сообщает в четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Обновлено в 12:07
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Твери загорелась трапезная Покровского храма
Вечером 25 апреля в Твери начался пожар в трапезной Покровского храма.
Обновлено в 12:15
Финансы
Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга
Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Наука
Из-за сезонной памяти океана российская Арктика тает зимой и летом
Российская Арктика тает в зимнее время и летом из-за «сезонной памяти», сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:54
Авто
На продажу выставили копию лимузина Кеннеди
На площадке eBay на торги выставлен Lincoln Continental 1963 года выпуска, из которого сделана копия лимузина JFK SS 100 X, принадлежащего покойному американскому президенту Кеннеди.
Обновлено в 01:47
Экономика
Минторг США отказался отменить пошлины на сырье для заводов НЛМК
Министерство торговли США отклонило просьбу НЛМК Владимира Лисина исключить ввозимое из России сырье из-под действия пошлины на сталь в размере 25%, сообщило американское отраслевое агентство AMM.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета
Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Авто
Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.
Обновлено вчера в 07:28