Футбол

«Енисей» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Москва 24
09:50

Динамо — Енисей
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
3′
Михаил Комков
6′
Раде Дугалич
Петр Занев
Роман Евгеньев
25′
Абдул Азиз Тетте
37′
45′+3′
Петр Занев
Роман Евгеньев
Владимир Рыков
46′
Кирилл Панченко
Алексей Козлов
46′
46′
Артур Саркисов
Азим Фатуллаев
Жоаозиньо
53′
55′
Дмитрий Ятченко
Мигел Филипе Кардозу
70′
Жоаозиньо
Федор Черных
77′
78′
Александр Кутьин
Марко Обрадович
Григорий Морозов
87′
Григорий Морозов
89′
90′+1′
Марко Обрадович
Красноярский "Енисей" переиграл московское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России. Счет в матче открыл Михаил Комков, отличившийся на 3-й минуте. Для футболиста этот гол стал первым в нынешнем сезоне.
Москва 2409:50

Подробнее о событии

«Енисей» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Москва 2409:50

Перформанс фанатов и удаление Морозова. Лучшие фото с матча «Динамо» – «Енисей»

Чемпионат11:16

«Енисей» на выезде переиграл «Динамо»

Матч ТВ07:56

«Енисей» обыграл «Динамо» и одержал вторую победу в РПЛ

Газета.Ru08:03

«Енисей» победил «Динамо», прервав девятиматчевую безвыигрышную серию

Советский спорт07:55

Фанат с одеялом, спокойный Аленичев и лучший штрафной тура. Эти кадры запомнят все, кто за «Енисей»

Sport24.ru10:59

«Разговор с руководством состоится на следующей неделе». Аленичев - о своем будущем

Спорт-Экспресс10:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Футбол

«Боруссия» обыграла «Майнц» в матче Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Майнц" в матче 12-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:54
Футбол

«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере

Мадридский «Реал» на выезде крупно проиграл «Эйбару» в матче 13-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 11:30
Футбол

МЮ не смог обыграть «Кристал Пэлас»

В рамках 13-го тура АПЛ МЮ дома не смог переиграть гостей из Лондона.
Обновлено в 12:13
Футбол

«Рома» проиграла «Удинезе» при подавляющем преимуществе

"Рома" неудачно провела выездной матч 13-го тура Серии А против "Удинезе", который в этом сезоне борется за выживание.
Обновлено в 12:11
Футбол

«Тамбов» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел на первое место в ФНЛ

Обновлено в 12:09
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 11:38
Футбол

Софьян Ханни: Новый тренер знает, чего хочет

Новый тренер с первого дня объясняет, какой игры он хочет от Спартака.
Обновлено в 11:39
Футбол

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03
Футбол

Обляков порадовался первому голевому пасу за ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что очень рад своему первому результативному пасу за «армейцев».
Обновлено в 11:30
Футбол

Хеведес сможет помочь «Локомотиву» в матче с «Галатасараем»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Обновлено в 11:07
Футбол

Моуринью знает, кто критикует де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
Обновлено в 09:17
Футбол

Маццарри приостановил работу с «Торино»

Главный тренер "Торино" Вальтер Маццарри временно приостановил работу с командой, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 11:59
Футбол

Дрогба считает, что может стать хорошим тренером

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказал мнение, что тренерская деятельность может стать хорошим вариантом для него.
Обновлено в 10:08
Футбол

Глушаков и Ещенко хотят стать тренерами

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что «большая группа» футболистов готовится сдать экзамены на тренерскую лицензию.
Обновлено в 11:18
Футбол

Ближайший матч «Спартака» в РПЛ попал в рейтинг самых интригующих событий выходных по версии британского издания

Матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» вошел в восьмерку самых интригующих событий выходных.
Обновлено в 07:12
ещё по теме
Главное