Красноярский "Енисей" переиграл московское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Михаил Комков и Дмитрий Ятченко.

«Енисей» обыграл «Динамо» и одержал вторую победу в РПЛ

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