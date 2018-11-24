Футбол

«Енисей» обыграл «Динамо» и одержал вторую победу в РПЛ
Газета.Ru
08:03

Динамо — Енисей
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
3′
Михаил Комков
6′
Раде Дугалич
Петр Занев
Роман Евгеньев
25′
Абдул Азиз Тетте
37′
45′+3′
Петр Занев
Роман Евгеньев
Владимир Рыков
46′
Кирилл Панченко
Алексей Козлов
46′
46′
Артур Саркисов
Азим Фатуллаев
Жоаозиньо
53′
55′
Дмитрий Ятченко
Мигел Филипе Кардозу
70′
Жоаозиньо
Федор Черных
77′
78′
Александр Кутьин
Марко Обрадович
Григорий Морозов
87′
Григорий Морозов
89′
90′+1′
Марко Обрадович
Красноярский "Енисей" переиграл московское "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Михаил Комков и Дмитрий Ятченко.
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