Футбол

«Енисей» обыграл «Анжи» в матче аутсайдеров Премьер-лигиМосковский Комсомолец 09:13

Енисей — Анжи
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
5′
Евгений Гапон
Дмитрий Торбинский
8′
13′
Андрес Понсе
25′
Владислав Кулик
Иван Иванченко
Михаил Комков
26′
28′
Роланд Гиголаев
35′
Павел Долгов
39′
Апти Ахъядов
Михаил Костюков
Александр Соболев
46′
58′
Роланд Гиголаев
62′
Андрес Понсе
Магомед Эльмурзаев
Александр Соболев
63′
Александр Соболев
67′
Михаил Комков
Павел Комолов
68′
73′
Павел Долгов
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Гаэль Ондуа
Александр Кутьин
Максим Семакин
79′
Фегор Огуде
82′
ФК «Енисей» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 27-го тура российской Премьер-лиги. Игра состоялась сегодня на Центральном стадионе в Красноярске. Во время первого тайма красноярцы уступали «Анжи»: счет открыл нападающий махачкалинской команды Павел Долгов на 35-й минуте.
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