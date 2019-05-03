«Енисей» обыграл «Анжи» в матче аутсайдеров Премьер-лигиМосковский Комсомолец 09:13

ФК «Енисей» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 27-го тура российской Премьер-лиги. Игра состоялась сегодня на Центральном стадионе в Красноярске. Во время первого тайма красноярцы уступали «Анжи»: счет открыл нападающий махачкалинской команды Павел Долгов на 35-й минуте.

Политика «Нафтогаз» заявил о неизбежности переговоров с «Газпромом» по транзиту Компаниям «Нафтогаз» и «Газпром» придется договариваться о продлении соглашения по транзиту газа, заявил глава украинской корпорации Андрей Коболев.

Политика В Раде уверены, что у России и Украины очень много общего ИА «Ореанда-Новости» Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной обща лишь граница, однако в раде заявили, что межу соседними государствами гораздо больше общего, чем просто граница.

Хоккей Воробьев: сборная России по хоккею будет ждать еще одного игрока из НХЛ Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. На данный момент в составе россиян выступает 14 игроков из клубов НХЛ.

Политика В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.

Происшествия Певицу МакSим перевезли в московскую клинику Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.

Футбол УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Армия и оружие Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.

Происшествия На Кубани пять человек погибли в ДТП ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.

Шоу-бизнес Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.

Политика За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.

Политика СПЧ поддержал заявление Шишлова по разгону Первомая в Петербурге Члены президентского Совета по правам человека выразили солидарность с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, заявившем о противоправных задержаниях демонстрантов на первомайском шествии.

Общество Депутат Резник отказался проходить тест на наркотики 1 мая Максим Резник был задержан по время первомайского шествия для проведения профилактической беседы.

Футбол Федотов – о матче с «Рубином»: «Случилось недоразумение в лице судьи» Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог матча 27 тура РПЛ против «Рубина» (0:2). Специалист обратил внимание на судью встречи Владимира Москалева (Воронеж).

Политика Порошенко уволил начальника президентской охраны Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.

Здоровье Врачи развенчали мифы о геморрое Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.

Спорт Казанский «Зенит» сенсационно проиграл в финале Суперлиги Первый матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги закончился сенсацией.

Финансы Связь-Банк запускает вклад «Победный» со ставкой до 7,8% годовых Речь идет о продукте под названием «Победный», в нем максимальная доходность увеличена до 7,8% годовых.

Общество В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.

Политика Главе Конституционного суда Украины отказано в визе США На Украине новая «зрада» от «друзей» с Запада: Соединённые Штаты Америки отказали в выдаче визы главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку.

Игры В Apex Legends забанили более 770 тыс. читеров с момента выхода игры Разработчики «королевской битвы» во вселенной Titanfall сообщили, что с момента выхода игры в феврале 2019 года были заблокированы более 770 тыс. аккаунтов читеров.