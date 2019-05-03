«Енисей» обыграл «Анжи» в матче РПЛКоммерсантъ 09:18

«Енисей» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе "Центральный" в Красноярске, завершилась со счетом 3:1.

Технологии Facebook может начать платить пользователям за просмотр рекламы Руководство социальной сети Facebook рассматривает возможность выплаты вознаграждения своим пользователям за просмотр рекламы.

Футбол Ляказетт признан лучшим игроком недели в Лиге Европы Нападающий лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт признан лучшим футболистом по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы, прошедших в четверг, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.

Общество Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте» Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".

Шоу-бизнес Где же Собчак? Откровенный снимок с Глюкозой показал Виторган Артист Максим Виторган показал у себя в инстаграме откровенный снимок с актером Ростиславом Хаитом и певицей Глюкозой.

Политика На Украине придумали способ увеличить численность армии Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».

Политика Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.

Политика В ДНР образовались очереди за российскими паспортами В самопровозглашенной ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Коломойский назвал гражданской войной конфликт в Донбассе В Донбассе украинцы воюют с украинцами, поэтому происходящее в регионе является гражданской войной.

Общество Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.

Шоу-бизнес Екатерина Андреева искупалась в купелях в Красноусольске Екатерина Андреева отметила Праздник Весны и Труда в Красноусольске. Телеведущая провела время с пользой для здоровья.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.

Хоккей Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.

Шоу-бизнес Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.

Армия и оружие Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии.

Политика Певцу Лепсу запретили въезд в Литву Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.

Хоккей Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).

Политика Путин подписал закон об изоляции Рунета Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Хоккей Хоккеисты Кравцов и Шестёркин заключили контракты с «Рейнджерс» Хоккеисты Виталий Кравцов и Игорь Шестёркин подписали контракты новичков с «Рейнджерс», сообщает официальный сайт клуба.