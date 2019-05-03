Футбол

«Енисей» обыграл «Анжи» в матче РПЛКоммерсантъ 09:18

Енисей — Анжи
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
5′
Евгений Гапон
Дмитрий Торбинский
8′
13′
Андрес Понсе
25′
Владислав Кулик
Иван Иванченко
Михаил Комков
26′
28′
Роланд Гиголаев
35′
Павел Долгов
39′
Апти Ахъядов
Михаил Костюков
Александр Соболев
46′
58′
Роланд Гиголаев
62′
Андрес Понсе
Магомед Эльмурзаев
Александр Соболев
63′
Александр Соболев
67′
Михаил Комков
Павел Комолов
68′
73′
Павел Долгов
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Гаэль Ондуа
Александр Кутьин
Максим Семакин
79′
Фегор Огуде
82′
«Енисей» обыграл махачкалинский «Анжи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе "Центральный" в Красноярске, завершилась со счетом 3:1.
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