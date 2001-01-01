Футбол
«Енисей» объявил о возвращении ГарбузаМатч ТВ 05:28
Защитник Константин Гарбуз подписал контракт с «Енисеем». Сообщается, что соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления.
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Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился, как наказывает сына Платона
Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что ему иногда приходится наказывать сына Платона. Но признался, что он мягкий отец, даже чересчур.
Обновлено в 07:51
Происшествия
На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне
Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
Обновлено в 07:23
Транспорт
В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост
Доступ на пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве ограничили, чтобы помыть и почистить сооружение, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке прошло прощание со звездой "Голоса", певцом Алексеем Сафиулиным.
Обновлено в 07:54
Кино
В Сочи названы победители «Кинотавра» в конкурсе «Короткий метр»
Лучшим короткометражным фильмом 30-го кинофестиваля «Кинотавра» в Сочи стала лента режиссера Михаила Архипова «Топливо».
Обновлено в 02:16
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Экономика
Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога
Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Политика
Путин пообещал восстановление отношений с Украиной
Россия неизбежно восстановит отношения с Украиной.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Кокорин попросил суд о справедливости
Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
ВСУ разместили технику у жилых домов на участке разведения в Золотом
Украинские вооруженные формирования разместили военную технику вблизи жилых домов на участке разведения сил и средств в Золотом.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию
Обновлено в 06:10
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
В Нью-Йорке в возрасте 94 лет скончалась американская актриса Сильвия Майлз.
Обновлено в 07:09
Политика
Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС
Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
Обновлено в 08:01
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Обновлено в 06:44
Происшествия
53 ребенка умерли, поев плоды личи
Обновлено в 04:07
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде позором
Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Политика
Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено 11 июня в 10:16
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Лена Ленина прокомментировала ситуацию в семье Бари Алибасова
Бизнесвумен Лена Ленина считает, что, выписавшись из больницы, заслуженный артист России Бари Алибасов будет шокирован поведением своих близких.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации
Обновлено в 03:14