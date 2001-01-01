Футбол
«Енисей» объявил о возвращении ГарбузаМатч ТВ 05:28
Защитник Константин Гарбуз подписал контракт с «Енисеем». Сообщается, что соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Экономика
Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога
Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема
По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Жителя Тольятти подозревают в убийстве двухлетней падчерицы
В Тольятти расследуется гибель двухлетней девочки. Ее тело было обнаружено 9 июня в квартире дома на бульваре Курчатова.
Обновлено в 02:30
Политика
На Украине запретили сериал «Сваты»
Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Экономика
В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог
Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Футбол
«Динамо» предложило 2 млн евро «Спартаку» за Ташаева
Отмечается, что «Спартак» пока не принял предложение. Ташаев перешел из «Динамо» в «Спартак» летом 2018 года за 1,5 миллиона евро отступных.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Общество
В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян
В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
Обновлено в 10:10
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Политика
ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Ожидается, что ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса.
Обновлено в 06:25
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено в 07:12
Культура
В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало
Обновлено в 10:09
Общество
Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33
Космос
Ученые открыли невидимую галактику, сжавшую Млечный Путь в «гармошку»
Оказалось, что она похожа не на плоский блин или даже на букву S, как на то указывают карты распределения водорода по окраинам Галактики, а на причудливую структуру, чьи края заплетены в необычную смятую и сжатую спираль.
Обновлено в 07:26
Общество
Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России
В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".
Обновлено в 02:57
Культура
Сериал «Чернобыль» потребовали запретить «Коммунисты России»
Обновлено в 08:46
Общество
В Самарской области ожидаются ночные заморозки
Ночью 14 июня местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°, сообщает Приволжское УГМС.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Семью Бари Алибасова обманули на 800 тысяч с помощью кота
Беды продолжают сыпаться на семью находящегося в реанимации 72-летнего российского музыкального продюсера Бари Алибасова: родные артиста только что лишились 800 тысяч рублей, обещанных в качестве вознаграждения за кота Чучу.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле
Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Политика
Росреестр не собирается менять название Киева
В Росреестре заявили, что не намерены изменять написание латиницей названия столицы Украины - с "Kiev" на "Kyiv".
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова
Обновлено вчера в 05:03
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
Обновлено в 07:54
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Москве
В результате пострадали пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве.
Обновлено в 08:22
Политика
Медведев раскритиковал «Роскосмос»
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса».
Обновлено в 09:29