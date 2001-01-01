Футбол

«Енисей» объявил о возвращении ГарбузаМатч ТВ 05:28

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Защитник Константин Гарбуз подписал контракт с «Енисеем». Сообщается, что соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления.
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