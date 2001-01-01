Футбол
«Енисей» объявил о возвращении ГарбузаМатч ТВ 05:28
Защитник Константин Гарбуз подписал контракт с «Енисеем». Сообщается, что соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления.
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Политика
Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»
По мнению главы государства, США "защищают" Германию от России, предпринимая попытки заблокировать строительство "Северного потока — 2". Как отметил Трамп, Москва "получает миллиарды и миллиарды" от Берлина.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян
Обновлено в 01:19
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика
Путин уволил генералов в связи с делом Голунова
11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Гаджеты
Процессорные войны: Ryzen 9 3950X показал себя в Geekbench
Только вчера был официально представлен 16-ядерный флагман AMD Ryzen 9 3950X на базе архитектуры Zen 2. И, хотя до его выхода на рынок ещё несколько месяцев, уже можно сказать, что самый мощный игровой процессор «красных» обходит один из лучших процессоров Intel.
Обновлено вчера в 15:07
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Здоровье
Россельхознадзор нашел антибиотики в воронежской колбасе
Пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям сообщает, что в колбасе «Старомосковской» мясоперерабатывающего заводе «Масловские колбасы» выявлено превышение содержания остаточных антибиотиков тетрациклиновой группы.
Обновлено в 04:17
Политика
Иран не пойдет на переговоры с США под давлением, заявил Хаменеи
"Иран не испытывает никакого доверия к США, горький опыт предыдущих переговоров с Америкой в рамках СВПД ни в коем случае не повторится, поскольку ни одна разумная нация не пойдет на переговоры под давлением", - сказал Хаменеи на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 05:23
Хоккей
Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли
Обновлено в 04:16
Политика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Экономика
Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше
Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании
Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.
Обновлено вчера в 18:30
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита. В крови детей резко падал уровень глюкозы.
Обновлено в 05:43
Общество
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Общество
Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком
12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
В ООН зафиксировали сотни случаев пыток по обе стороны конфликта в Донбассе
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер заявила на пресс-конференции в четверг в Киеве, что зафиксировано более пятисот случаев применения пыток по обе сторона конфликта в Донбассе.
Обновлено в 06:28
Футбол
«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Поля Погба
Руководство «Манчестер Юнайтед» готово отпустить полузащитника Поля Погба в другой клуб за 170 миллионов евро, сообщает Daily Mirror.
Обновлено в 04:48
Здоровье
Посещение сауны утомляет не меньше спортзала
Обновлено в 05:54
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Происшествия
На Украине дело о хищении госсредств на проект «Стена» дошло до суда
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обновлено в 06:28