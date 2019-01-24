Футбол
«Енисей» объявил о переходе полузащитника СавичеваREGNUM 07:54
Красноярский «Енисей» объявил о переходе полузащитника Константина Савичева. Об этом 24 января сообщается на странице клуба в Twitter. Отмечается, что «Енисей» подписал контракт с Савичевым, который ранее выступал в составе махачкалинского «Анжи».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции
Обновлено в 00:28
Происшествия
Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве
По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Kamiq
Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Политика
«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети
Украинский общественный деятель Татьяна Монтян в своем Telegram написала, что Порошенко «заправил пиджак в трусы».
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Появились новые фото ударного беспилотника «Охотник»
Пользователи утверждают, что это новые снимки российского ударного БЛА "Охотник".
Обновлено в 07:39
Авто
Toyota подготовила юбилейную версию Land Cruiser 200
Компания Toyota решила отметить 60-летие выхода внедорожников Land Cruiser на рынок США новой спец.версией легендарной модели.
Обновлено в 07:21
Общество
Новгородкам моложе 30 лет отказали в выплатах за первого ребенка
Депутаты Новгородской областной думы ввели дополнительную выплату размером 100 тыс. рублей для женщин, родивших первенца.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Государственном историческом музее заявили о пропаже иконы XVI века
Из Государственного исторического музея исчезла икона «Богоматерь Смоленская Шуйская» XVI века, об этом 24 января сообщили в пресс-службе музея.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Недалеко от посольства России в Дамаске произошел взрыв
Обновлено в 07:44
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Авто
Представлен обновленный пикап Ford Ranger
Официально представлен обновленный Ford Mondeo Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует.
Обновлено в 05:10
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Происшествия
«Победа» подала в суд на пограничников аэропорта Внуково
Сумма исковых требований — 10,74 тыс. руб. Представитель авиакомпании отметил, что заявление будет рассматриваться в упрощенном порядке, так как сумма иска меньше 500 тыс. руб. Напомним, в конце 2018 года "Победа" сообщила о задержках рейсов из Внуково из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров.
Обновлено в 07:42
Транспорт
Смольный приостановил разрыв контракта с «Метростроем»
Смольный приостановил процесс расторжения контракта по Красносельско-Калининской линии (коричневая ветка), сообщает MR7.ru со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 08:51
Интернет
Специалисты компании Avast признали уязвимость пользователей Windows
Сотрудники компании Avast предупредили пользователей Windows о том, что хакеры смогут взломать компьютер через устаревшие версии программ, установленных на нём.
Обновлено в 01:10
Космос
Макет межпланетного корабля Илона Маска развалился из-за ветра
Первый летный прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разработала для межпланетных полетов, снесло ветром на стартовой площадке.
Обновлено в 04:34
Авто
Новая модель Bentley дебютирует в Женеве
Компания Bentley на автосалоне в Женеве представит новую модель, дебют которой приурочат к 100-летию марки.
Обновлено вчера в 10:16
Хоккей
Овечкин повторил рекорд Федорова в НХЛ
Обновлено вчера в 23:28
Гаджеты
Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий
Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Политика
Карлос Гон ушел с поста главы Renault
Обновлено в 02:29
Происшествия
Суд удвоил срок заключения бывшему замминистра культуры Пирумову
Обновлено в 05:52
Гаджеты
Бывший топ-менеджер Samsung решит проблемы Apple с аккумуляторами
Согласно профилю в социальной сети LinkedIn, СунХо Ан в декабре присоединился к команде Apple в качестве международного главы подразделения по разработке аккумуляторов.
Обновлено в 02:00
Технологии
Boeing впервые протестировала беспилотное аэротакси
Корпорация Boeing впервые испытала прототип самоуправляемого аэротакси Boeing NeXt. Испытания прошли успешно, говорится в блоге компании.
Обновлено вчера в 18:34
Авто
Склонны к самовозгоранию: у Kia и Hyundai нашли опасный изъян
Самыми опасными, по словам экспертов, оказались Kia Optima и Hyundai Sonata, которые были выпущены в 2011-2013 годах, Hyundai Santa Fe 2012 года, Kia Sorento 2011-2015 годов.
Обновлено в 08:47
Технологии
Amazon начал тестировать беспилотного робота для доставки товаров
Робот передвигается автономно, но на первом этапе тестирования его будет сопровождать сотрудник Amazon.
Обновлено в 08:49
Экономика
Названа дата запуска системы быстрых платежей в России
Центральный банк с 28 января в тестовом режиме запустит систему быстрых платежей (СБП) между счетами россиян.
Обновлено в 09:09
Энергетика
«Газпром» в 2019 году потратит 53 млрд руб. на «Северный поток-2»
В январе президент России Владимир Путин допустил, что в инфраструктуру Сербии инвестируют $1,4 млрд для проведения через территорию этой страны газопровода.
Обновлено в 09:02
Общество
В Сибае смог будут разгонять с помощью вентиляторов
Как уточнил на оперативном совещании в мэрии замдиректора Сибайского филиала Учалинского ГОКа Артур Аглямов, монтаж и установку стационарной вентиляционной системы на поверхности северного борта карьера завершат в течение дня, а затем запустят.
Обновлено в 07:15
Технологии
Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты
Американские ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Минэкономразвития подвергло критике реформу экзаменов на права
Отрицательное заключение дало Минэкономразвития на подготовленный ГИБДД проект постановления правительства об объединении двух экзаменов для водителей в один.
Обновлено в 04:21