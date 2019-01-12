Футбол
«Енисей» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах в Белеке
«Енисей» назвал соперников по товарищеским матчам на сборах в БелекеSport24.ru03:15
Клуб из Красноярска в общей сложности проведет семь контрольных игр. На первом сборе, который пройдёт с 15 по 24 января, «Енисей» сыграет 20 января с азербайджанским клубом «Габала», 24 января — с румынским «Вииторулом». На втором сборе (27 января — 7 февраля) команду ожидает три матча.
Sport24.ru03:15
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