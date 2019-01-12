Радник Боснийский футбольный клуб

Футбольный клуб из Боснии и Герцеговины, базируется в городе Биелина, клуб был основан 14 июня 1945 года и в настоящее время играет в премьер-лиге Боснии и Герцеговины. Клуб принимает гостей на стадионе «Градски», вмещающем 6000 зрителей. В середине 90-х годов клуб на короткое время менял название на «Пантеры» Биелина, но вскоре вернулся к историческому названию. В премьер-лиге Боснии и Герцеговины «Радник» дебютировал в сезоне 2005/06, но уже на следующий год, заняв последнее место вылетел во второй по силе дивизион. В сезоне 2011/12 «Радник» победил в первой лиге Республики Сербской и с сезона 2011/12 вновь будет выступать в высшем дивизионе Боснии и Герцеговины.