Футбол
«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей
«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчейЧемпионат05:22
Второй этап подготовки пройдёт с 27 января по 7 февраля, а заключительный — с 10 по 21 февраля. На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
Чемпионат05:22
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Футбол
«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 08:35
Футбол
Солари: «Реал» полностью сконцентрирован на игре с ЦСКА
Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари заявил, что на данный момент команда полностью сфокусирована на матче заключительного, шестого тура Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
Обновлено в 08:11
Футбол
Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»
Футболист сборной России Денис Черышев вошел в заявку испанской "Валенсии" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный микроблог "летучих мышей" в Twitter.
Обновлено в 08:22
Футбол
Гвардиола: «Расизм есть повсюду, не только в футболе»
Обновлено в 08:25
Футбол
«Рубин» поздравил Бухарова со свадьбой
Нападающий "Рубина" Александр Бухаров сыграл свадьбу. Клуб поздравил его с этим событием.
Обновлено в 08:07
Футбол
Дзюба досрочно отправился в отпуск и не сыграет со «Славией»
Нападающий петербургского клуба «Зенит» получил разрешение на досрочный отпуск. Соответствующую информацию сообщил Sport24.
Обновлено в 08:25
Футбол
Головин пропустит матч Лиги чемпионов против «Боруссии»
Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин не примет участие в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии".
Обновлено в 06:24
Футбол
«Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021
Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.
Обновлено в 07:23
Футбол
Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд
В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.
Обновлено в 05:45
Футбол
Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля
Лондонский «Тоттенхэм» до конца года на новый домашний стадион не переедет.
Обновлено в 06:56
Футбол
Ла лига продолжит отстаивать право проводить матчи в США
Испанская ла лига выступила с заявлением в связи с отказом "Барселоны" от проведения игры чемпионата Испании с "Жироной" в Майами.
Обновлено в 06:26
Футбол
Кинтеро хочет вернуться в Европу
Полузащитник "Ривер Плейта" Хуан Кинтеро хочет вернуться в Европу, сообщает Marca.
Обновлено в 07:52
Футбол
Каррагер: «Клопп оказался даже лучше, чем я о нём думал»
Клопп оказался в моих глазах даже лучше, чем я думал раньше. Это благодаря нынешнему сезону.
Обновлено в 06:42
Футбол
«Эвертон» предложит 40 млн евро за форварда «РБ Лейпцига»
Форвард "РБ Лейпцига" Жан-Кевин Огюстен имеет вариант продолжения карьеры в АПЛ.
Обновлено в 07:47
Футбол
«Бавария» планирует купить новых футболистов вместо Рибери и Роббена
По информации издания, «Бавария» хочет найти замену возрастным полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, а также Хамесу Родригесу, который должен вернуться в «Реал» после окончания срока аренды.
Обновлено в 08:10