Футбол
Первый заместитель директора футбольного клуба «Енисей» Роман Суворцев заявил, что команда не будет иметь претензий в случае отмены матча с «Ахматом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
News.ru07:10
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Футбол
ЦСКА проиграл «Виктории» в Лиге чемпионов
ЦСКА в «Лужниках» проиграл чешской «Виктории Пльзень» в рамках группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов на попадание в плей-офф турнира.
Обновлено в 07:09
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Кононов попросил журналистов закончить обсуждение темы Глушакова
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов попросил закончить обсуждение темы капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 08:29
Футбол
«Оренбург» и «Арсенал» огласили стартовые составы на матч Кубка России
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и тульского «Арсенала» на первый матч 1/4 финала Кубка России.
Обновлено в 08:28
Футбол
Робби Кин завершил карьеру и вошел в тренерский штаб сборной Ирландии
Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин, последнее время выступавший за индийский клуб "Атлетико" в роли играющего тренера, объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет, информирует Sky Sports.
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Феллайни потерял ребенка, который должен был выводить его на матч ЛЧ
Автор гола «Манчестер Юнайтед» в ворота «Янг Бойз» (1:0) в Лиге чемпионов Маруан Феллайни перед матчем потерял ребенка, который должен был вывести его на поле.
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Футбол
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Футбол
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Любительский ирландский футбольный клуб "Баллибрэк" принес извинения за ложное сообщение о смерти одного из своих игроков, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 07:52
Футбол
Клопп рассмешил журналистов, назвав голос переводчика эротичным
После перевода одного из вопросов от французских журналистов, 51-летний тренер заявил, что у переводчика эротичный голос, а потом попросил повторить сказанное.
Обновлено в 08:18
Футбол
Софьян Ханни: «С Кононовым стал чувствовать себя свободнее»
Форвард "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал изменения в своей игре после прихода в команду нового главного тренера Олега Кононова.
Обновлено в 06:45
Футбол
Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти в Катаре
Ответный матч финала Кубка Либертадорес запланирован на 8 или 9 декабря. Он состоится за пределами Аргентины.
Обновлено в 05:36
Футбол
УЕФА перенёс матч Лиги Европы из Полтавы из-за военного положения
На Украине ввели военное положение. УЕФА официально объявил о переносе игры «Ворсклы» и лондонского «Арсенала».
Обновлено в 08:00
Футбол
«Милан» хочет включить Лаксальта в сделку по Паредесу
Обновлено в 08:20
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Зобнин стал лауреатом премии «Джентльмен года»
Обновлено в 05:28
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Аллегри: «Валенсия» доказала, что имеет лучшую защиту в Примере
«Валенсия» хорошо показала себя, команда доказала, что обладает одной из лучших защит в Примере.
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Футбол
В Китае собрали портрет Роналду из кубиков Рубика
Китайские поклонники форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду собрали портрет кумира из кубиков Рубика.
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