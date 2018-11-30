Футбол
Защитник «Енисея» Раде Дугалич из-за травмы не поможет своей команде в двух оставшихся матчах уходящего года с «Ахматом» и ЦСКА. В матче 15-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:1) сербский легионер был вынужден покинуть поле уже на шестой минуте.
Матч ТВвчера в 12:51
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