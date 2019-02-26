Футбол

«Енисей» крупно проиграл «Сочи» в товарищеском матчеМатч ТВ 09:08

«Сочи» дома одержал победу над «Енисеем» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4:1. Голами в составе победителей отметились Ян Казаев, Евгений Песегов, Николай Обольский, Стивен Альфред.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболисты «Енисея» проиграли «Сочи» в контрольном матче

РИА Новости09:16

«Енисей» проиграл «Сочи» в последнем контрольном матче

Sport24.ru09:15

«Сочи» разгромил «Енисей» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс09:04

«Енисей» крупно проиграл «Сочи» в товарищеском матче

Sportbox.RU09:08

«Енисей» крупно проиграл «Сочи» в товарищеском матче

Матч ТВ09:08

«Енисей» крупно проиграл «Сочи» в товарищеском матче

Советский спорт09:10

Товарищеские матчи. «Локомотив» – «Мольде», «Енисей» пропустил 4 мяча от «Сочи»

Sports.ru05:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Политика

Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца США в Одессе

Обновлено в 07:21
Происшествия

МВД объявило в розыск экс-директора Фонда борьбы с коррупцией

Бывший директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов объявлен в розыск в связи с уголовным расследованием, следует из материалов в базе розыска МВД.
Обновлено в 08:44
Экономика

Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ведомствам проанализировать доходы россиян и определить первоочередные шаги по их увеличению.
Обновлено в 07:46
Происшествия

СК проводит более 70 обысков по делу Арашуковых

На Северном Кавказе проходят обыски по делу Рауфа и Рауля Арашуковых, рассказали в Следственном комитете.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Суд вынес приговор виновным в ДТП с шестью погибшими в Харькове

Обновлено в 09:39
Армия и оружие

ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана

Официальные лица Индии подтвердили факт атаки ВВС страны по объектам боевиков на территории Пакистана, сообщает 26 февраля Al Arabia.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Политика

Павла Грудинина лишили депутатского мандата

Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Музыка

Хор исполнил в Исаакиевском соборе песню об атомной бомбардировке США

Обновлено в 01:52
Спорт

Лыжница Седова финишировала шестой в индивидуальной гонке чемпионата мира

Обновлено в 10:21
Общество

В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

Обновлено в 08:18
Политика

Помпео: США считают референдум на Кубе спланированным «спектаклем»

Соединенные Штаты считают прошедший на Кубе референдум по вопросу об утверждении новой конституции карибской страны "тщательно спланированным политическим спектаклем".
Обновлено в 10:10
Происшествия

Источник сообщил о поджоге дома главного редактора «Авторадио»

Неизвестные в Москве подожгли дом главного редактора "Авторадио" Ирины Ипатовой, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Аршавины проигнорировали заседание суда по делу об их разводе

Обновлено в 09:24
Авто

АвтоВАЗ частично приостановил работу завода из-за коммунальной аварии

Обновлено в 08:53
Экономика

Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2018 году выросла на 44%

Свободный денежный поток компании составил $4,93 млрд. Рентабельность по EBITDA выросла до 53% против 44% по итогам 2017 года.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

«Калашников» назвал технические характеристики автомата АМ-17

Концерн «Калашников» назвал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 09:51
Политика

Трамп прибыл в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном

Обновлено в 09:18
Политика

В Екатеринбурге депутат отказался признавать педофилов маньяками

Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия" Александр Колесников считает, что педофилы не являются маньяками.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Бизнес-джет выкатился с полосы при посадке в Шереметьево

Обновлено в 06:03
Политика

Первый серийный самолет МС-21 оборудуют российскими двигателями

Россия установит собственный двигатель ПД-14 на перспективный отечественный среднемагистральный самолёт МС-21, хотя не намерена отказаться от сотрудничества с Pratt&Whitney, заявил вице-премьер Юрий Борисов журналистам по итогам посещения Иркутского авиационного завода (входит в корпорацию "Иркут").
Обновлено в 08:42
Политика

Путин расширил полномочия Минвостокразвития

Президент Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий Министерства по развитию Дальнего Востока.
Обновлено в 10:05
Общество

Январские морозы придут в Москву на выходных

Столбики термометров в столице в первые весенние выходные могут опуститься до 12 градусов ниже нуля, сообщила "РГ" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 10:16
Религия

РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления

Новый управляющим делами Московской патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, занимавший до этого должность заместителя управделами, сказано в сообщении.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора

Жительницу одной из деревень в Татарстане, вызвавшую скорую помощь из-за гипертонического криза, пришлось доставлять до машины, которая не смогла подъехать к дому пациентки из-за неубранного снега, в ковше трактора, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
Обновлено в 07:59
Здоровье

Минздрав назвал средний возраст начала половой жизни россиян

Обновлено в 10:36
Происшествия

Вынесен приговор за гибель солдата на учениях под Петербургом

Обновлено в 10:09
Политика

Тереза Мэй предложила парламенту возможность отложить Brexit

Предложение Мэй позволит продлить действие статьи 50, по которой Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, если парламент не одобрит ее сделку с Брюсселем.
Обновлено в 09:09
Политика

Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.
Обновлено в 06:52
ещё по теме
Дмитрий Торбинский
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Енисей». Серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное