Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче премьер-лигиИнтерфакс-Спорт 06:37
Матч 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между красноярским "Енисеем" и ФК "Уфа" завершился вничью.
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