Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛКоммерсантъ 06:53
Матч красноярского "Енисея" с "Уфой" завершился со счетом 0:0. Встреча команд в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу прошла в Краснодаре.
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Футбол
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