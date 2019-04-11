Футбол

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛКоммерсантъ 06:53

Матч красноярского "Енисея" с "Уфой" завершился со счетом 0:0. Встреча команд в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу прошла в Краснодаре.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Енисей» сыграл вничью с «Уфой», Тилль не сумел реализовать пенальти

Советский спорт06:38

«Уфа» сыграла вничью с «Енисеем», Тилль не забил пенальти

Матч ТВ06:32

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью на Центральном стадионе Красноярска

Московский Комсомолец06:38

«Енисей» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

Газета.Ru06:24

«Енисей» и «Уфа» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

Чемпионат06:24

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в Красноярске

Спорт-Экспресс06:24

ЖФК «Енисей» сыграл вничью с ЖФК «Чертаново»

Redyarsk.ru11 апреля в 14:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Футбол

AS: Зидан решил вернуть де Томаса в «Реал» и сделать его дублером Бензема

По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан решил вернуть футболиста из аренды в «Райо Вальекано» и сделать его дублером Карима Бензема.
Обновлено в 06:53
Авто

Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади

Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 06:41
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Спорт

Евгения Медведева назвала минувший сезон жестким и переломным

Обновлено в 06:30
Политика

МИД РФ объяснил временную отмену санкций ООН против талибов

ООН отменяет санкции в отношении нескольких членов террористического движения «Талибан» (запрещено в России) ради того, чтобы помочь процессу переговоров по урегулированию ситуации в Афганистане, заявил глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В Тюмени закончилась контртеррористическая операция

Сегодня, 13 апреля, в Тюмени завершена операция по пресечению возможных террористических актов.
Обновлено в 00:42
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Экономика

Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей

Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Наука

Останки древних людей нового вида нашли на Филиппинах

Ученые нашли на Филиппинах останки трех особей, которые могут принадлежать неизвестному виду человека.
Обновлено 11 апреля в 02:57
Происшествия

В Луганской области в результате взрыва на заводе погиб человек

Работница Лисичанского желатинового завода на подконтрольной Киеву территории Луганской области погибла в результате взрыва оборудования.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Максим Виторган купается во внимании женщин

Пока Ксения Собчак рассказывает о том, как влюбилась в Кении, Максим Виторган не отстает от бывшей супруги и публикует фотографии в компании женщин.
Обновлено в 03:50
Автоспорт

Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Обновлено в 05:14
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Политика

Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине

Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Путешествия

Эксперты назвали города, в которые туристы ездят на поезде чаще всего

Аналитики сервиса определили самые популярные у российских туристов железнодорожные направления для поездок на майские каникулы и выделили среди них те, билеты в которые за год подешевели существеннее всего.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Российского гражданина наградили в Китае за спасение утопающего

Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие

Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35

Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.
Обновлено 11 апреля в 12:40
Единоборства

Ломаченко сломал руку во время нокаута Кроллы

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко получил травму во время боя против Энтони Кроллы.
Обновлено в 03:54
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено 11 апреля в 15:00
Армия и оружие

При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР

По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Стариков уверен, что США перекинет боевиков ИГ ближе к РФ

1 Террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда.
Обновлено в 04:37
Экономика

Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП

Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено вчера в 14:47
Музыка

Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Драматично завершился вчерашний эфир, в котором Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Авто

Новая LADA Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

«АвтоВАЗ» приступил к испытаниям новой версии седана LADA Vesta с вариатором. Одну из тестовых машин заметили на дорогах Тольятти.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем

Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Минобороны Украины объявило о проходе кораблей через Керченский пролив

Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что киевские власти вновь направят корабли через Керченский пролив, передает УНИАН.
Обновлено 11 апреля в 18:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное