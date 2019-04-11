«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛКоммерсантъ 06:53

Матч красноярского "Енисея" с "Уфой" завершился со счетом 0:0. Встреча команд в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу прошла в Краснодаре.

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Футбол AS: Зидан решил вернуть де Томаса в «Реал» и сделать его дублером Бензема По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан решил вернуть футболиста из аренды в «Райо Вальекано» и сделать его дублером Карима Бензема.

Авто Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.

Экономика Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.

Политика МИД РФ объяснил временную отмену санкций ООН против талибов ООН отменяет санкции в отношении нескольких членов террористического движения «Талибан» (запрещено в России) ради того, чтобы помочь процессу переговоров по урегулированию ситуации в Афганистане, заявил глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Происшествия В Тюмени закончилась контртеррористическая операция Сегодня, 13 апреля, в Тюмени завершена операция по пресечению возможных террористических актов.

Наука Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.

Спорт Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.

Экономика Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Наука Останки древних людей нового вида нашли на Филиппинах Ученые нашли на Филиппинах останки трех особей, которые могут принадлежать неизвестному виду человека.

Происшествия В Луганской области в результате взрыва на заводе погиб человек Работница Лисичанского желатинового завода на подконтрольной Киеву территории Луганской области погибла в результате взрыва оборудования.

Шоу-бизнес Максим Виторган купается во внимании женщин Пока Ксения Собчак рассказывает о том, как влюбилась в Кении, Максим Виторган не отстает от бывшей супруги и публикует фотографии в компании женщин.

Политика Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.

Путешествия Эксперты назвали города, в которые туристы ездят на поезде чаще всего Аналитики сервиса определили самые популярные у российских туристов железнодорожные направления для поездок на майские каникулы и выделили среди них те, билеты в которые за год подешевели существеннее всего.

Армия и оружие Турция на инфографике сравнила истребители Су-57 и F-35 Турецкие СМИ сравнили возможности новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и его американского конкурента F-35.

Единоборства Ломаченко сломал руку во время нокаута Кроллы Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко получил травму во время боя против Энтони Кроллы.

Армия и оружие При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.

Музыка Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети» Драматично завершился вчерашний эфир, в котором Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.

Общество КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.

Авто Новая LADA Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти «АвтоВАЗ» приступил к испытаниям новой версии седана LADA Vesta с вариатором. Одну из тестовых машин заметили на дорогах Тольятти.

Происшествия Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.