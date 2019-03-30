«Енисей» и «Рубин» разошлись миром в матче РПЛГазета.Ru 06:39

"Енисей" и "Рубин" сыграли вничью в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 1:1. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. В конце первого тайма "Енисей" остался в меньшинстве.

«Енисей» и «Рубин» разошлись миром в матче РПЛ

Политика Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.

Происшествия Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы Из дома началась эвакуация жильцов, из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли четырех человек.

Авто В сериале «Новый папа» роль папамобиля исполнит УАЗ В "Новом папе" главную роль сыграет Джон Малкович. Премьера запланирована на ноябрь 2019 года.

Общество Названы наиболее стабильные сферы труда в России Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.

Шоу-бизнес Юлия Савичева заявила, что порой не может противостоять «ночному жору» Известная исполнительница Юлия Савичева на своей страничке в социальной сети Instagram заявила, что у людей существует множество разных вредных привычек.

Армия и оружие Ил-112В успешно совершил первый полет Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны России, завершил свой первый полет.

Культура Беглов поручил создать концепцию развития культуры Петербурга Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил создать рабочую группу, которая подготовит концепцию развития культуры города, сообщает «Петербургский дневник».

Происшествия В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.

Общество Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля По информации местных синоптиков, очередное вторжение полярного воздуха ожидается в первые дни апреля, сообщает информационно-новостное издание ugpressa.ru.

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета для космонавтов Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.

Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Крыму надоели корабли НАТО в Черном море Справка: по Конвенции Монтре военные корабли нечерноморских государств могут заходить в Черное море на срок не более 21 суток, сейчас НАТО посылает корабли «по расписанию» с тем, чтобы постоянно присутствовать в регионе.

Происшествия Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.

Происшествия Стало известно о пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте.

Спорт Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Экономика Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.

Армия и оружие Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160 Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.

Экономика С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Общество Минтруд предложил доплачивать россиянам за стресс на работе Министерство труда России предложил доплачивать россиянам за стресс на работе, пишет издание «Известия».

Происшествия Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".

Футбол Месси скучает по противостоянию с Роналду Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".