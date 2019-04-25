Футбол
«Енисей» и «Оренбург» огласили составы на игруSportbox.RU 08:19
Тренерские штабы «Енисея» и «Оренбурга» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 25-го тура чемпионата России.
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Происшествия
Мамаев заявил об оскорбительном значении слова «петух»
Обновлено в 08:26
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Политика
Получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР упростили
Президент России Владимир Путин подписал указ об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 11:40
Энергетика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Авто
Фотошпионы сняли новый Mercedes-Benz C-Class на тестах
Компания Mercedes-Benz продолжает дорожные испытания седана C-Class следующего поколения – на сей раз немцы тестируют управляемость (видимо, «докручивают» ее до уровня новой BMW 3-Series).
Обновлено в 04:43
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Политика
Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии
Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Обновлено в 09:49
Музыка
Сергей Соседов возмущен предложением почтить память Юлии Началовой
Сергей Соседов возмущен предложением почтить память покойной Юлии Началовой на фестивале «Славянский базар».
Обновлено в 07:21
Политика
Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске
Генеральный директор украинской компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко в пятницу примет участие в экстренных переговорах операторов нефтепровода "Дружба" в Минске, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 09:47
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Политика
США ввели санкции в отношении главы правительства Чечни
Американская администрация приняла решение ввести односторонние санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева по обвинениям в нарушении прав человека.
Обновлено в 10:46
Политика
Штаб рассказал о табу для Зеленского
Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Москва признала жителей Донбасса де-факто жителями России
Захарова подчеркнула, что считает подобные упреки несправедливыми, поскольку без поддержки Москвы — гуманитарной помощи, политического содействия, моральной поддержки — судьба жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «сложилась бы куда более драматично».
Обновлено в 09:32
Политика
Зеленский сменил имя в аккаунте Facebook с русского на украинское
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское, сообщила в четверг пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева.
Обновлено в 09:46
Футбол
Клопп раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:39
Общество
УК уничтожила сад на крыше дома, который пенсионер выращивал 18 лет
Управляющая компания в Екатеринбурге уничтожила сад на крыше девятиэтажного жилого дома, который 82-летний пенсионер выращивал 18 лет.
Обновлено в 08:49
Экономика
Tesla завершила квартал с убытком в $700 млн
Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года продажи Tesla упали на 31% по сравнению с последним кварталом 2018 года, с января по март было продано около 63 тыс. автомобилей.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Попавшую в серьезное ДТП певицу МакSим перевели из реанимации
Серьезно пострадавшую в ДТП российскую поп-певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату - ее состояние стабильно.
Обновлено в 06:41
Общество
В музее шпионажа в Вашингтоне покажут ледоруб, которым убили Троцкого
Ледоруб был приобретен коллекционером Китом Мелтоном, который передал музею более пяти тысяч предметов После переезда на новое место международный музей шпионажа в Вашингтоне с 12 мая начнет принимать посетителей, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Политика
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
ГРУ нашло джихадистов в Латинской Америке
«Среди новых факторов риска можно выделить появление в регионе лагерей подготовки и убежищ джихадистов», — сказал Костюков.
Обновлено в 07:07
Баскетбол
Ларкин признан MVP третьих матчей серии плей-офф Евролиги
Американский защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин признан самым ценным игроком (MVP) третьих матчей плей-офф Евролиги.
Обновлено в 07:26
Футбол
Названа зарплата Азара после перехода в «Реал»
Ранее сообщалось, что трансфер Азара в "Реал" почти согласован. дает на переход бельгийца в мадридскую команду до 9 августа.
Обновлено в 05:06
Здоровье
Медведев поручил премировать врачей за диагностику рака
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.
Обновлено в 09:55
Происшествия
У продавцов черной икры изъяли более 50 миллионов рублей
При обысках были найдены 48 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 30 тысяч евро — полицейские считают, что эти средства были получены при реализации запрещенного продукта, который, по версии следствия, реализовывался по цене от 35 до 45 тысяч рублей.
Обновлено в 06:36