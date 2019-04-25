Футбол
«Енисей» и «Оренбург» огласили составы на игруSportbox.RU 08:19
Тренерские штабы «Енисея» и «Оренбурга» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 25-го тура чемпионата России.
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Музыка
Black Star разобрались с будущим именем Егора Крида
Обновлено в 07:49
Политика
Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Пекин, где примет участие в форуме «Один пояс — один путь».
Обновлено в 09:08
Политика
Путин объяснил упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Путин, говоря об указе о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР, отметил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит все границы.
Обновлено вчера в 10:09
Общество
Медведев поручил премировать врачей за выявление рака
В поручениях главы правительства Дмитрия Медведева, опубликованных 25 апреля на сайте кабинета министров, поставлена задача премировать медицинских работников за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Свидетель: Кокорин и Мамаев не начинали ни одной драки
Обновлено в 07:19
Финансы
Международные резервы РФ с 12 по 19 апреля сократились на $700 млн
Международные резервы России на 19 апреля составили $490,9 млрд, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Коалиция США признала вину в гибели почти 1,3 тысячи человек в Сирии
Возглавляемая США коалиция признала ответственность за гибель почти 1,3 тыс. мирных жителей в сирийской Ракке во время операции по освобождению города от «Исламского государства»1 в 2017 году.
Обновлено в 09:05
Энергетика
Белоруссия оценила ущерб от некачественной российской нефти в $100 млн
Белоруссия дала предварительную оценку потерям из-за некачественной российской нефти.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Снос гостиницы на Карповке обернулся обрушением: есть пострадавший
Снос гостиницы «Северная корона» на набережной Карповки днем в четверг, 25 апреля, обернулся ЧП.
Обновлено в 09:11
Футбол
Мамаев выразил готовность принять любое наказание от суда
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Директор Юлии Началовой рассказала, что станет с платьями певицы
Анна Исаева рассказала, что станет с многочисленными платьями певицы.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Политика
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета
Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Общество
Новые соцобъекты появятся в Восточном Измайлове в ходе реновации
Проект застройки нового квартала по программе реновации претерпит изменения: по просьбам москвичей на территории появятся несколько образовательных, медицинских и физкультурно-оздоровительных объектов.
Обновлено в 08:20
Политика
Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.
Обновлено в 05:08
Политика
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Сын политика Бориса Немцова Антон заявил, что если в Крыму снова провести референдум о воссоединении с Россией, то его результаты будут такими же.
Обновлено в 04:45
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Музыка
Соседов возмущен предложением почтить память Началовой
На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.
Обновлено в 04:25
Политика
Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Общество
Медведев поручил министрам погасить долги по зарплатам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министрам проанализировать ситуацию с выплатой зарплат в подведомственных учреждениях и принять меры к немедленному погашению долгов.
Обновлено в 07:16
Транспорт
В Москве перестанут красить бордюры
Правительство Москвы приняло решение не красить после зимы старые бордюры, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено вчера в 01:29
Общество
Суд отказал Белых в отсрочке выплаты 48 млн рублей
В Москве Пресненский суд отказал экс-губернатору Кировской области Никите Белых в отсрочке выплаты штрафа в размере 48 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:28
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17