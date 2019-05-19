Футбол

«Енисей» и «Динамо» назвали составы на матч РПЛГазета.Ru 06:00

Красноярский "Енисей" и московское "Динамо" назвали составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Енисей» и «Динамо» назвали составы на матч РПЛ

Газета.Ru06:00

«Енисей» — «Динамо». Стали известны стартовые составы

Sport24.ru05:41

«Енисей» – «Динамо»: стартовые составы команд

Спорт-Экспресс05:33

«Енисей» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат05:37

Соболев выйдет в нападении у «Енисея», Панченко и Луценко сыграют в атаке у «Динамо»

Бомбардир.ру05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Шоу-бизнес

Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Обновлено в 05:08
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым татарам

Обновлено вчера в 04:32
Происшествия

Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле

В поселке Атиг Свердловской области двенадцатилетний подросток разбился насмерть, катая отца на квадроцикле.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Ханты-Мансийске мужчина погиб, упав с автомобильного моста

В Ханты-Мансийске следователи устанавливают обстоятельства гибели 26-летнего мужчины, который упал с конструкции автомобильного моста.
Обновлено в 02:09
Музыка

Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде

Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Музыка

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев вывел Россию в финал конкурса «Евровидение».
Обновлено 16 мая в 17:59
Происшествия

В Одессе загорелся бывший военный склад

В Одессе загорелся бывший военный склад.
Обновлено в 05:03
Наука

Учеными впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов

Экспертами впервые доказана квантовая природа тепловых фотонов, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 17 мая в 13:21
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Здоровье

С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек

"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Интрига сохраняется: кого Зеленский приведет в кабмин Украины

В штабе Зеленского заверили, что он назовет кандидатов на посты министров по своей квоте после вступления в должность 20 мая.
Обновлено в 03:27
Общество

Башкирию накрыл снегопад

В северо-восточных районах Башкирии выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 05:31
Авто

Сколько россияне готовы отдать за LADA 4×4 нового поколения

В соцсети ВК в группе «Сам себе автомеханик» провели опрос, целью которого было выяснить, сколько автолюбители готовы отдать за новую «Ниву».
Обновлено в 05:12
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Шоу-бизнес

Орлова объяснила отсутствие Леры Кудрявцевой

К счастью ситуацию быстро прояснила Ольга Орлова, занявшая в эфире место Кудрявцевой.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал совместное с Россией производство С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция могут запустить совместное производство зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева простила племянника накануне женитьбы

Влад не раз пытался связаться с Пугачевой, даже пробовал прибегнуть к помощи Максима Галкина — все тщетно.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

Обновленный Bentley Bentayga превратили в премиальный танк

Напомним, что всего будет выпущено 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala, причем они будут делаться под определенного заказчика с индивидуальными кастомными компонентами.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

В поезде Новосибирск-Барнаул произошла массовая драка

Обновлено в 03:30
Авто

Составлен топ-5 подходящих машин для начинающих водителей

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал в интервью iReactor пять идеальных автомобилей для начинающих водителей.
Обновлено вчера в 06:16
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Кино

Якутские фанаты передадут Джорджу Мартину «народный Оскар»

Обновлено в 04:55
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Политика

На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича

После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Автоспорт

Алонсо рискует не пройти квалификацию «500 миль Индианаполиса»

Обновлено вчера в 18:09
Музыка

Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе

Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Торбинский
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Енисей». Серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кирилл Викторович Панченко
Российский футболист
Российский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Динамо». Сын Виктора Панченко. Чемпион России, обладатель Суперкубка России, двукратный победитель Футбольной национальной лиги.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное