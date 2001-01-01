Заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев поделился информацией о грядущем совместном с главным тренером Дмитрием Аленичевым заявлении по поводу инцидента 17 ноября. Тогда, напомним, Аленичев был задержан в Красноярске по подозрению в управлении автомобилем Hyundai Santa Fe в нетрезвом виде.

«Енисей» и Аленичев выступят с совместным заявлением

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