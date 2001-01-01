Футбол

«Енисей» и Аленичев выступят с совместным заявлением
Матч ТВ
07:12

Заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев поделился информацией о грядущем совместном с главным тренером Дмитрием Аленичевым заявлении по поводу инцидента 17 ноября. Тогда, напомним, Аленичев был задержан в Красноярске по подозрению в управлении автомобилем Hyundai Santa Fe в нетрезвом виде.
Матч ТВ07:12

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«Дело Аленичева» поступило в красноярский суд

News.ru08:12

«Енисей» и Аленичев выступят с совместным заявлением

Матч ТВ07:12

«Енисей» и Аленичев выступят с совместным заявлением

Sportbox.RU07:12

«Енисей» и Аленичев готовят совместное заявление

Спорт-Экспресс06:52
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Футбол

Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций

Обновлено в 12:25
Футбол

Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права

Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права на машину.
Обновлено в 12:28
Футбол

Валуев встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ростовом»

Обновлено в 12:04
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Агент Нинковича: «„Спартак“ действительно проявлял интерес к Николе»

Агент полузащитника «Асколи» Николы Нинковича Неманья Богданович прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется московский «Спартак».
Обновлено в 11:46
Футбол

Экс-гендиректор «Ювентуса» Маротта приступил к работе в «Интере»

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта, несмотря на отсутствие официального объявления о назначении на пост генерального директора «Интера», уже приступил к работе в миланском клубе, сообщает FC Inter News.
Обновлено в 12:21
Футбол

Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Обновлено в 12:28
Футбол

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 12:24
Футбол

Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за комментарий в отношении арбитра, сообщает BBC.
Обновлено в 10:47
Футбол

Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»

Обновлено в 08:49
Футбол

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов

Обновлено в 10:26
Футбол

Касильяс может перейти в команду MLS

Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 09:42
Футбол

Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»

Ранее испанские СМИ сообщили, что тренер уже ведет переговоры по этому поводу.
Обновлено в 09:58
Футбол

Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм

Неймар был заменен на 8-й минуте товарищеского матча между Бразилией и Камеруном из-за мышечных проблем, Мбаппе – из-за травмы плеча в матче Франция – Уругвай.
Обновлено в 12:25
Футбол

Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник вышел на работу

Начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак, пострадавший в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел на работу после больничного.
Обновлено в 11:45
Футбол

«Зенит» может вернуться к трансферу Лашальта

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» может вернуться к идее с приобретением крайнего полузащитника сборной Уругвая Диего Лашальта, который минувшим летом перебрался в «Милан» из «Дженоа».
Обновлено в 12:20
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Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
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