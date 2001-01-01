Футбол
«Енисей» и Аленичев выступят с совместным заявлением
«Енисей» и Аленичев выступят с совместным заявлениемМатч ТВ07:12
Заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев поделился информацией о грядущем совместном с главным тренером Дмитрием Аленичевым заявлении по поводу инцидента 17 ноября. Тогда, напомним, Аленичев был задержан в Красноярске по подозрению в управлении автомобилем Hyundai Santa Fe в нетрезвом виде.
Матч ТВ07:12
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Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм
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Обновлено в 11:45
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«Зенит» может вернуться к трансферу Лашальта
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