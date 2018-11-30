Футбол

«Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенства
Sportbox.RU
09:04

Енисей — Ахмат
завтра
в 06:00
Чемпионат России
В Красноярске состоялся матч 16-го тура молодежного первенства России между «Енисеем» и «Ахматом».
Sportbox.RU09:04

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