Красноярский «Енисей» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Центральный» в Красноярске, завершилась со счётом 1:1. «Ахмат» повёл в счёте благодаря голу Мохаммади на 69-й минуте.

«Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

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